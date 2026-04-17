Sommarjobb som orderadministratör!
Vill du arbeta i hjärtat av ett hållbart livsmedelsföretag i sommar? Har du sinne för struktur, gillar kontakt med människor och vill ha ett meningsfullt jobb med mycket ansvar? Då är detta sommarvikariat hos Reko Gårdar något för dig!
Reko Gårdar söker nu en noggrann och serviceinriktad orderadministratör för att täcka upp under semesterperioden. Start för tjänsten är i juni, och du förväntas sedan arbeta på heltid under sju veckor, med upplärning under de tre första veckorna. Du kommer att arbeta på deras trevliga co-working-kontor i centrala Malmö. Vi ser även positivt på om du har möjlighet att vid behov arbeta extra under teminerna.
Som försäljningsadministratör blir du en viktig länk i försäljnings- och leveranskedjan. Du arbetar nära både interna kollegor och externa aktörer som slakteri, transportörer, butikskedjor och säljare - och vågar lyfta luren när det behövs.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta emot centrala beställningar från butiker och föra in dessa i Excel
• Matcha inkommande order med prognoser och produktionsvolymer
• Hantera dagliga order från säljare och justera planering vid behov
• Planera leveranser och boka transporter
• Fakturering och hantering av reklamationer
• Besvara frågor från kunder och konsumenter via telefon och e-post
• Allmän administration inklusive uppdatering av prislistor och hantering av kunddata
Det är en roll som kräver noggrannhet, god struktur, initiativförmåga och kommunikation, samtidigt som du är social och bekväm med att hantera flera uppgifter parallellt.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du:
• Är i början av dina universitets- eller högskolestudier och har möjlighet att jobba heltid i sommar
• Har god datorvana
• Är strukturerad, systematisk och noggrann i ditt arbetssätt
• Har god servicekänsla och gillar att ha många kontaktytor
• Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift
• Trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt efter introduktion
Tidigare erfarenhet från liknande administrativa uppgifter är ett plus, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära.
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
