Sommarjobb som kvällssorterare - UPS Järfälla
2026-01-14
UPS paketcenter i Järfälla söker kvällssorterare. Rollen är på deltid och ett vikariat på cirka 3 månader.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består av sortering, lastning och scanning av paket och dokument såväl som tvättning av bilar. Arbetet sker från tidig eftermiddag till kväll.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
Vi söker dig som är en glad och positiv lagspelare med stort eget driv. Det är viktigt att du är arbetsvillig och har god fysik eftersom det förekommer tunga lyft. Arbetet sker i högt tempo och det är därför viktigt att du är stresstålig samt van vid att arbeta under tidspress. Då viss dataadministration förekommer är det meriterande om du har god datorvana samt har öga för detaljer. Krav för tjänsten är goda kunskaper i svenska och engelska. B-körkort är ett krav.
Då vi är ett säkerhetsklassat företag så kommer vi att begära in utdrag ur belastningsregistret.Om tjänsten
Arbetstider: Måndag - Fredag, 22.25 h per vecka. Starttid från 17.00.
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning på cirka 3 månader.
Lön och villkor enligt Kollektivavtal med Svenska Transportarbetarförbundet
Vi rekryterar löpande, sök därför tjänsten redan idag!
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556109-4532)
175 43 JÄRFÄLLA
9684290