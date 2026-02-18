Sommarjobb som ekonomiassistent
2026-02-18
Vill du till en arbetsplats där du får vara med och bidra till något större? Då har du kommit helt rätt. ÖBO tar ett stort samhällsansvar, med ambitionen att vara med och utveckla Örebro i många år framöver. Tillsammans skapar vi ett levande Örebro.
Du som person
Som person tänker vi att du är:
• Ansvarstagande
• Noggrann
• Samarbetsinriktad
• Prestigelös
• Självständig
Du tycker om att vara en del av en familjär kultur där olikheter får ta plats.
Vi på ÖBO bryr oss om vem du är, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖBO arbetar utifrån en värdegrund som utgörs av omtanke, ansvar och framåtanda.
Din roll
Rollen som ekonomiassistent innebär att du i huvudsak arbetar med följande delar:
• Kund- och leverantörsreskontra
• Utbetalningar
• Administrativa uppgifter
• Avstämningar
• Viss del löpande bokföring
• Vi söker i första hand universitetsstudenter som är i början av studierna då vi erbjuder möjlighet till sommarjobb under kommande år.
• Vi ser att du studerar ekonomi på universitet eller yrkeshögskola.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete med kund- eller leverantörsreskontra, kontoavstämningar och löpande bokföring.
Anställningsform
Sommarjobb. Heltid. Med start enligt överenskommelse. Registerutdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas. Urval sker löpande.
Intresserad? Hör av dig!
Ellinor Eklund, gruppchef redovisning, 019-19 43 03.
Peter Gustavsson, facklig representant för Vision, 019-19 42 00.
Vi behöver din ansökan senast 2026-03-31. Varmt välkommen!
ÖBO (ÖrebroBostäder) är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro. I mer än 75 år har vi arbetat för att utveckla Örebro till en levande, trygg och trivsam stad - att bo och leva i. Vi gör det genom att hyra ut och förvalta närmare 23 000 bostäder och över 1 000 kommersiella lokaler. Och genom att bygga om och bygga nytt. Men vi är så mycket mer än en hyresvärd och ett bostadsbolag. Vi bryr oss - om våra hyresgäster, våra medarbetare och om världen omkring oss. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på https://www.obo.se/om-obo/jobba-pa-obo/ Ersättning
Timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebrobostäder AB
(org.nr 556334-8449), http://www.obo.se Arbetsplats
ÖrebroBostäder AB Jobbnummer
