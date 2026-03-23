Sommarjobb inom trafikplanering
Linköpings kommun / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-03-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som sommarjobbare inom trafikplanering erbjuds du ett utvecklande och omväxlande arbete där ditt arbete bidrar till att ett bra planeringsunderlag till förbättringsåtgärder i Linköping trafiksystem.
Arbetet innebär både inventeringar utomhus, datainsamling och enklare analys med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) samt rapportskrivning.
Uppdraget omfattar;
• Inventering av cykelinfrastruktur och identifiera behov av enklare åtgärder inklusive sammanställning och rapport.
• Analys av trafikolyckor inklusive sammanställning och rapport.
Vi söker två sommarjobbare som till stor del genomför arbetet tillsammans även om delar av arbetet också görs enskilt.
Din arbetsplats
Stadsmiljöavdelningen upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun.
På Stadsmiljöavdelningen tillhör du enheten för Stadsmiljöutveckling som arbetar med utveckling och planering av kommunal allmän plats. På enheten finns bland annat trafikplanerare, landskapsarkitekter och kommunekologer. Enheten är beställare av investeringsprojekt och dessa genomförs av förvaltningens projektorganisation.
Som sommarjobbare med inriktning trafikplanering tillhör du gruppen Infrastruktur som består av 8 trafikplanerare. Gruppen arbetar med att skapa en funktionell, tillgänglig och trygg fysisk trafikmiljö i samband med planering och byggande av kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar.
Förvaltningen sitter i ett nybyggt, aktivitetsbaserat kontor i Ebbepark.
Du som söker
Det är ett krav att du är högskole-/universitetsstudent inom "kommunikation, transport och samhälle", "väg och vatten" eller samhällsplanering alternativt annan relevant universitetsutbildning. Vi ser också att du har kunskap inom geografiskt informationssystem (GIS) för datainsamling och enklare analys.
I arbetet kommer du ta fram rapporter på svenska, därför behöver du behärska det svenska språket.
Du har god samarbetsförmåga och lyssnar in dina medarbetare som du möter i ditt uppdrag. Du är ordningsam och kan strukturera ditt arbete.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 20250616
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fr.om. 20260615 tom 20260710
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16851
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
Facklig företrädare, SACO
Per-Arne Friberg Per-Arne.Friberg@linkoping.se 013-20 65 63
9812083