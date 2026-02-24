Sommarjobb / Extrapersonal
Vattudalens Fisk AB / Fiskar- och jägarjobb / Strömsund Visa alla fiskar- och jägarjobb i Strömsund
2026-02-24
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattudalens Fisk AB i Strömsund
, Storuman
, Berg
, Upplands-Bro
, Götene
eller i hela Sverige
Vattudalens Fisk har en mångårig tradition av uppfödning av ädelfisk i Sverige. Under bolagets resa till Sveriges största producent av matfisk har verksamheten utökats på så sätt att hela produktionskedjan från rom till färdigt livsmedel ligger i bolaget. Bolagets produktionsanläggningar är belägna från Lappland i norr till Småland i söder, inriktning och produktionsform varierar beroende på geografiska placeringen. Parallellt med uppfödningen genomför Vattudalens Fisk AB nära samarbeten med bland annat svensk forskning genom SLU och branschutvecklingen genom branchorganisationen Matfiskodlarna Sverige AB. Bolaget har idag ca 70 medarbetare.
Vi söker sommarpersonal / Extrapersonal under 2026 till våra anläggningar i Äspnäs och Gärdnäs som ligger i Strömsunds kommun.
Frågor kring tjänsten lämnas av Platschef Mattias Espvall 073-8483758 eller HR Örjan Hedman 073-723 91 38 orjan.hedman@vattufisk.se
Märk ansökan med : Sommarpersonal / Extrapersonal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: orjan.hedman@vattufisk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb / Extrapersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattudalens Fisk AB
(org.nr 556742-7470)
Äspnäs 800 (visa karta
)
833 95 STRÖMSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9761000