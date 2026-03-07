Sommarjobb elevassistent / kolloledare
Vill du vara en del av ett kreativt och engagerat team som arbetar för att ge varje barn en trygg, rolig och meningsfull sommar? Vill du samtidigt utvecklas både i din pedagogroll och som person? Sök då rollen som resursperson på vår kollogård Udden, med verksamhet för cirka 55 barn i åldern 9-12 år.Publiceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Som resursperson på Udden ansvarar du för att ge individuellt anpassat stöd till barn i åldern 9-12 år. Uppdraget innebär att finnas nära de barn som behöver extra struktur, tydlighet, vägledning eller trygghet i olika situationer under dagen. Stödbehovet kan se olika ut från dag till dag och varierar även under olika delar av sommaren. Vissa perioder kräver mer närvaro och anpassning, medan andra perioder fungerar mer självständigt.
När stödbehovet är mindre, eller inte aktuellt, deltar du i och ansvarar för att planera samt genomföra aktiviteter tillsammans med övriga ledare. Rollen kombinerar alltså ett individuellt anpassat stöd med ett gemensamt ansvar för verksamhetens innehåll och genomförande.
Kolloverksamheten pågår dygnet runt, vilket innebär att både barn och personal bor och vistas tillsammans under hela perioden. Barn och personal delar inte boende. Du lever och arbetar på kollogården tillsammans med barnen och kollegorna och behöver därför känna dig trygg med att vara hemifrån i minst sex veckor.
En central del av uppdraget är att uppmärksamma och möta varje barns individuella behov på ett inkluderande och respektfullt sätt. Det kan handla om att skapa förutsägbarhet i vardagen, stötta i sociala sammanhang, anpassa aktiviteter eller finnas som samtalsstöd. Målet är att alla barn ska känna sig trygga, delaktiga och sedda.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i dig själv och i ditt ledarskap, kunna sätta tydliga ramar och samtidigt vara lyhörd och flexibel.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta nära barn och som ser värdet i att anpassa ditt bemötande efter individens behov och dagsform. Du förstår att barns förutsättningar kan variera över tid och att ett gott stöd bygger på tålamod, struktur och relationsskapande.
Du är en stabil och närvarande vuxen som kan kombinera tydlighet med värme. Du har en vilja att bidra både i det individuella stödet och i det gemensamma arbetet med att skapa en meningsfull och rolig verksamhet för hela gruppen.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande
Lösningsfokuserad
Strukturerad och ordningsam
Punktlig
Initiativrik och kreativ
Tydlig och trygg i din gränssättning
Bra på att samarbeta
Trygg i dig själv och i din pedagogiska roll
Det är viktigt att du kan ge och ta emot feedback samt har en vilja att utveckla både verksamheten och dig själv tillsammans med oss. Du behöver vara flexibel och uthållig, då arbetspassen kan vara långa och intensiva. Rollen kräver också att du kan växla mellan att arbeta nära en individ och att ta ansvar i större gruppsammanhang.
Vi värdesätter humor, engagemang och god social kompetens.Erfarenheter
Vi ser gärna att du har ett stort intresse för friluftsliv eller erfarenhet av utepedagogik, då större delen av verksamheten bedrivs utomhus. Exempel på aktiviteter är hajk, flottebygge, lekar, bad och matlagning utomhus. Vi erbjuder även skapande verksamhet såsom teater, dans och sång. Disco, fotbollsturneringar och temadagar är också en del av sommaren.
Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd, eller av att anpassa verksamhet utifrån individuella förutsättningar, är särskilt meriterande. Även erfarenhet som fritidspedagog eller liknande pedagogiskt uppdrag är värdefullt.
Meriterande erfarenheter/kompetenser
Kollo- eller lägerverksamhet
Friluftsliv
Sjukvård
Paddling
Teater
Sång och musik
Sport och idrott
MatlagningOm företaget
Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på olika kollogårdar för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktad på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "på våra gårdar ska deltagarna känna sig så pass trygga att de känner att de kan få vara som en vill".
Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 30 april - 3 maj, samt 6 -11 juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst sex veckor under perioden 12:e juni - 16:e augusti.
