Sommarjobb Ekonomiassistent
2026-03-04
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Sommarjobb som Ekonomiassistent till MYoroface i Hudiksvall
Vill du skaffa värdefull erfarenhet och stärka din kompetens inom ekonomi och redovisning? MYoroface, bolaget bakom IQoro, söker nu en noggrann och ansvarstagande sommarjobbare till vårt fina kontor i Hudiksvall.
Under sommaren kommer du att täcka upp för vår ekonomiansvariga under semesterperioden. Tjänsten ger dig praktisk erfarenhet av ekonomifunktionens arbete i ett internationellt bolag med tillväxtfokus.
Omfattning och period
Tjänstgöringsperiod: 5 veckor under juli och augusti 2026.
Omfattning: totalt cirka 70 procent över perioden, fördelat enligt följande:
Vecka 1-3: 50%, vecka 4-5: 100%Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta brett med dagliga ekonomiprocesser. Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Löpande redovisning
Kontering av leverantörsfakturor
Hantering av kund- och leverantörsreskontra
Övriga administrativa uppgifter
Arbetsuppgifterna kräver tidigare erfarenhet av ekonomiarbete. Goda kunskaper i Excel eller motsvarande kalkylprogram är en förutsättning.
Utöver ovanstående ansvarsområden kan även andra administrativa arbetsuppgifter förekomma vid behov. I rollen kan det också ingå praktiska moment kopplade till verksamheten, såsom packning och hantering av produkten inför leverans.
Meriterande kunskaper
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Microsoft Business Central eller annat ERP-system
Medius Go eller liknande system för leverantörsfakturaflöden
Månadsbokslut
Momsavstämningar, inklusive internationell moms
Bokföring i flera valutor
Redovisning kopplad till e-handel och marknadsplatserKvalifikationer
Vi söker dig som studerar ekonomi på högskolenivå eller har relevant arbetslivserfarenhet inom redovisning.
Du är självgående, strukturerad och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya rutiner och system. Noggrannhet och ansvarstagande är centrala egenskaper i rollen.
Om MYoroface och IQoro
MYoroface är ett svenskt bolag med internationell närvaro med huvudkontor i Hudiksvall.
IQoro är ett medicintekniskt hjälpmedel som används för att träna invärtes muskler. Produkten används av både privatpersoner och inom vården.
IQoro används i sammanhang där man vill arbeta med besvär som till exempel:
Sväljsvårigheter
Sura uppstötningar och halsbränna (reflux)
Snarkning och sömnapné
Mer information hittar du på IQoro.seSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till lena.ilic-mattsson@myoroface.com
Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: lena.ilic-mattsson@myoroface.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb Ekonomiassistent".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556902-6791), http://iqoro.se
Sjötullsgatan 16 (visa karta
)
824 50 HUDIKSVALL Kontakt
