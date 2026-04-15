Sommarjobb - Test Developer
2026-04-15
Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en Test Developer för sommarjobb i Göteborg. Det här är en möjlighet för dig som studerar inom IT eller teknik och vill få praktisk erfarenhet av test och kvalitetssäkring i en utvecklingsmiljö.
Du blir en del av ett team där du får arbeta nära utvecklare och andra tekniska roller, och där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper i en verklig projektmiljö.
ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:
Utveckla och genomföra tester av mjukvara
Identifiera och rapportera buggar och avvikelser
Delta i testplanering och kvalitetssäkring
Dokumentera testresultat
Samarbeta med utvecklingsteamet för att förbättra kvaliteten
KvalifikationerVi söker dig som:
Studerar inom IT, datateknik eller liknande
Har ett intresse för test, kvalitet och systemutveckling
Är analytisk och noggrann
Har grundläggande kunskaper i programmering
Trivs med att samarbeta och lära dig nya saker
Tidigare erfarenhet är inget krav - vi värdesätter din nyfikenhet och vilja att utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet av testarbete (t.ex. via studier eller projekt)
Kunskap i testverktyg eller automatiserade tester
Erfarenhet av versionshantering (t.ex. Git)
Om anställningen
Sommarjobb under överenskommen period
Heltid eller deltid kan förekomma
Placering i Göteborg
Låter det som ett spännande steg i din karriär inom IT? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivare: Hirely AB
