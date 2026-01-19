Sommarjobb - HR-assistent
Hirely AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-01-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en HR-assistent för sommarjobb i Linköping till en av våra kunder. Tjänsten passar dig som studerar HR, personalvetenskap, beteendevetenskap eller liknande och vill få praktisk erfarenhet inom HR under sommaren.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som HR-assistent stöttar du HR-avdelningen i det dagliga arbetet och får en bred inblick i HR-processer. Rollen är operativ och administrativ med varierande arbetsuppgifter.Dina arbetsuppgifter
Administrativt stöd till HR-teamet
Hantering av personaldokumentation och register
Stöd i rekryteringsprocesser (annonsering, urval, bokning av intervjuer)
Onboarding och introduktion av ny personal
Svara på enklare HR-relaterade frågor från medarbetare
Övriga administrativa uppgifter inom HRKvalifikationer
Pågående universitets- eller högskolestudier inom HR, personalvetenskap, ekonomi eller liknande
God administrativ förmåga och struktur
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datorvana och goda kunskaper i Office-paketet
Meriterande
Tidigare erfarenhet av HR, administration eller rekrytering
Erfarenhet av HR-system eller lönesystem
Studier med inriktning mot arbetsrätt eller organisation
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och har ett intresse för HR-frågor. Du trivs med administrativa arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta med andra.
Om anställningen
Sommarjobb, heltid eller deltid enligt överenskommelse
Placering: Linköping
Period: Sommaren 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
582 25 LINKÖPING Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9690463