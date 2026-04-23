Sommarchaufförer till Fristads Express
2026-04-23
Är du en ansvarstagande chaufför som vill spendera sommaren bakom ratten? Fristads Express söker nu flera drivna medarbetare för sommarvikariat. Vi har uppdrag som passar både dig med C- och CE-behörighet, oavsett om du trivs bäst med tidiga mornar, fysiskt arbete eller självständiga nätter.
Vi söker chaufförer till följande fyra uppdrag:
Betongbilschaufför (C-kort)
Period: 24-32.
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag. Utgångspunkt: Fristad
Uppdraget: Leverans av betong till olika byggarbetsplatser.
Krav: C-körkort och YKB. Du ska vara flexibel och lösningsorienterad.
Distributionschaufför (C-kort)
Period: Vecka 25-33.
Arbetstider: Måndag-fredag 05.30-15.00. Utgångspunkt: Viared
Uppdraget: Leverans av gods till vårdboenden och privatpersoner i regionen (ca. 10-20 stopp per dag). På vissa platser hjälper du till med uppackning.
Krav: C-körkort och YKB. Du är empatisk och gillar mötet med människor.
Nattchaufför terminal (CE-kort)
Period: Vecka 24-32.
Arbetstider: Rullande schema, 2-4 dagar i veckan, ca 16.15 - 05.30. Utgångspunkt: Viared.
Uppdraget: Körning av gods mellan fyra terminaler i Västra Götaland. Innebär lastning/lossning och ett högt tempo.
Krav: CE-körkort och YKB. Du är fysiskt stark, självgående och stresstålig.
Gruschaufför (CE-körkort)
Period: Vecka 27-31.
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag. Utgångspunkt: Fristad
Uppdraget: Transport av anläggningsmaterial såsom grus, makadam och jord.
Krav: CE-körkort och YKB. Erfarenhet av schakt-/anläggningskörning är ett plus.
Om Fristads Express
Fristads Express, officiellt känt som Aktiebolaget Fristads Expressbyrå, är ett etablerat företag med säte i Fristad, nära Borås i Västra Götalands län. Verksamheten är uppdelad i fyra huvudsakliga affärsområden:
Entreprenad: Erbjuder tjänster inom bygg- och anläggningsprojekt.
Återvinning: Hantera och återvinna olika material.
Anläggningsmaterial: Producerar och levererar material som grus, jord, makadam och täckbark från egna täkter och tillverkning.
Transport: Tillhandahåller olika transporttjänster med ett brett utbud av fordon och maskiner, inklusive schaktbilar, kranbilar och betongbilar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: tova@sturesakeri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "SOMMARJOBB FE".
Dette er ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Fristads Expressbyrå
(org.nr 556122-0046), https://fristadsexpress.se/
Expressvägen 6
)
513 32 FRISTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Fristads Expressbyrå, AB Jobbnummer
9872208