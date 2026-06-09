Mellanstadielärare med behörighet i SVA till SIA Häggvik
Mubarak Utbildning AB / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Stockholm International Academy (SIA) Häggvik är en grundskola belägen i Häggvik, Sollentuna, med närhet till både natur och goda kommunikationer via pendeltåg och buss. Skolan öppnade 2016 och har idag cirka 370 elever från förskoleklass till årskurs 9.
Vi erbjuder moderna och välutrustade lokaler med bland annat egen idrottshall samt specialsalar för slöjd, hem- och konsumentkunskap och NO. Undervisningen bedrivs enligt svensk läroplan och sker på svenska. Våra lärmiljöer präglas av trygghet, studiero och höga förväntningar, där varje elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.
Elevhälsan har en central roll i verksamheten och arbetar nära både elever och personal. Vi har en hög andel behöriga lärare, ett starkt kollegialt samarbete och satsar kontinuerligt på kompetensutveckling för alla medarbetare.Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och skicklig mellanstadielärare till vårt arbetslag för årskurs 4–6.
Under läsåret 2026/2027 kommer tjänsten huvudsakligen att omfatta undervisning i svenska som andraspråk och engelska på mellanstadiet. Vi söker därför dig som har en stark didaktisk kompetens inom språkämnen och som kan skapa en undervisning som är både språkutvecklande, strukturerad och motiverande för eleverna.
Behörighet i svenska som andraspråk är ett krav för tjänsten. Vi söker dig som har en bred ämnesbehörighet för mellanstadiet, gärna med behörighet i svenska, matematik och engelska. Har du dessutom behörighet i SO-ämnen ser vi det som särskilt meriterande. Vi värdesätter lärare som kan bidra brett i verksamheten och vara en långsiktig del av vårt arbetslag.
Som lärare hos oss arbetar du nära kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling och trivsel.
Vi söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa på mellanstadiet
har behörighet i svenska som andraspråk
har behörighet att undervisa i engelska
gärna har behörighet i ett eller flera SO-ämnen
arbetar språk- och kunskapsutvecklande i all undervisning
har god förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov
uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift
använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen
Vi tror att du
är en trygg och tydlig ledare i klassrummet
har höga förväntningar på elevernas förmåga att lyckas
bygger starka och positiva relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
är strukturerad, ansvarstagande och självgående
trivs med att samarbeta och bidra till skolans utveckling
är flexibel och lösningsorienterad
ser värdet av kollegialt lärande och delar gärna med dig av dina erfarenheter
Vi erbjuder
engagerade kollegor och närvarande skolledning
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter
kontinuerlig kompetensutveckling
friskvårdsbidrag
avgiftsfri lunch vid pedagogisk måltid
korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka verksamheten
en varm, prestigelös och välkomnande arbetsmiljö
Anställningsvillkor
Tjänsten är en ferietjänst med tillträde i augusti 2026. Provanställning om upp till sex månader tillämpas. Skolan omfattas av kollektivavtal genom Almega.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: anela.jasarevic@mubarak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare 4-6, Häggvik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mubarak Utbildning AB
(org.nr 556857-1748)
Häggviksvägen 2 A (visa karta
)
191 50 SOLLENTUNA Arbetsplats
Stockholm International Academy Häggvik Kontakt
biträdande rektor
Anela Jasarevic anela.jasarevic@mubarak.se 0725556024 Jobbnummer
9956124