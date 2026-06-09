Informationsarkitekt - var med och bygg en datadriven vård
Region Östergötland / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-09
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Förändringar i omvärlden skapar nya förutsättningar där bland annat ny teknik och kunskap innebär att dagens arbetssätt inte kommer att ge samma resultat i framtiden som idag. Nya vägar behöver utvecklas för att möta en åldrande befolkning samtidigt som färre personer finns tillgängliga för arbete vilket gör att Region Östergötland behöver vara i ständig utveckling för att möta framtiden och ta vara på möjligheterna.
Vill du vara med och utveckla Region Östergötlands informationshantering för att skapa ännu bättre stöd för verksamheterna? Hos oss spelar du en nyckelroll genom att bidra i vår etablering av informationsstyrning samt kartlägga vår information och genom detta bidra till att organisationen blir mer informationsdriven.
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Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som informationsarkitekt hos oss arbetar du med informationshantering och – styrning, framför allt i form av informationskartläggning och modellering.
Beroende på din kompetens och intresse kommer du att kunna arbeta med exempelvis framtagande av Region Östergötlands masterdatahantering, implementering av informations-styrning i organisationen, utveckla metodik för informationshantering och etablering av förmågor kopplat till området. Du kommer även att vara en medarbetare som stöttar verksamheter med informationskartläggning, vilket efterfrågas från många håll.
Du arbetar nära andra arkitekter, primärt informationsarkitekter och verksamhetsarkitekter, såväl som informatiker, utvecklingsledare samt verksamhetsrepresentanter. Du arbetar i team tvärs över IT, kärnverksamhet och andra stödverksamheter, där samarbete och kvalitet är ledord.
Genom ditt nytänkande och din lyhördhet ser du vad organisationen behöver och inte bara vad som efterfrågas. Din kunskap och ditt utforskande förhållningssätt bidrar till vår resa mot att bli en ännu mer informationsdriven organisation.
Tjänsten är placerad i Linköping men möjlighet till distansarbete finns.
Arbetsgrupp
Verksamhetsområde Informationsdriven utveckling består av cirka 80 medarbetare med huvud-fokus på att driva och stödja regionens arbete kring informationshantering, uppföljning och analys, produktionsutveckling och digitalisering i vårdverksamheten. Verksamhetsområdet är indelat i två enheter och denna tjänst är placerad på Data- och analysenheten.
Du kommer arbeta i ett team med verksamhetsarkitekter, andra informationsarkitekter och hälsoinformatiker i en expansiv fas, där din erfarenhet och specialistkompetens blir en tillgång.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant utbildning i informationsarkitektur, exempelvis genom högskoleutbildning eller certifiering i informationsarkitektur, alternativt motsvarande förvärvade kompetens.
Du har:
• erfarenhet av arbete med informationsarkitektur och informationshantering
• kännedom om modeller för informationsstyrning såsom DAMA-DMBOK
• kunskaper i modelleringsverktyg och notationer (framför allt UML, BPMN och Archimate)
• kunskaper i modelleringsmetodik, framför allt för begrepps- och informationsmodellering
Vi utgår ifrån IASA Swedens beskrivning av rollen informationsarkitekt.https://www.iasa.se/wp-content/uploads/2025/08/Iasa-Sweden-Arkitektroller-2025.pdf
Det är meriterande om du har:
• arbetat med informationsarkitektur i komplexa verksamheter, exempelvis myndigheter eller större organisationer, helst inom hälso- och sjukvård
• erfarenhet av implementera masterdatahantering i en större organisation
• erfarenhet av att implementera informationsstyrning i en större organisation enligt exempelvis DAMA-DMBOK
• erfarenhet av att jobba med internationella informatikstandarder såsom openEHR, Snomed CT, FHIR och OMOP
Till den här tjänsten söker vi dig som är uthållig och mål- och resultatorienterad, och som med driv och fokus kan leda arbetet framåt även när förändringar innebär nya förutsättningar. Med din samarbetsförmåga och pedagogiska insikt engagerar du andra, skapar förståelse och gör det lättare för organisationen att ta sig an nya arbetssätt.
Du har ett ledarskap som bygger delaktighet och engagemang, samtidigt som du behåller en tydlig helhetssyn och fattar beslut utifrån verksamhetens bästa. Din kreativitet och specialist-kunskap inom informationsarkitektur gör att du både kan identifiera nya lösningar och omsätta dem i praktiken – något som är helt avgörande i vårt förändringsarbete.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Klostergatan 19 C (visa karta
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581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Data- och analysenheten Kontakt
Lotta Dahl, Vision lotta.dahl@regionostergotland.se 010-1032396 Jobbnummer
9956121