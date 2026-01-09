Solution Architect till marknadsledande leverantör av retail-system
2026-01-09
Vill du ha en nyckelroll i att designa och vidareutveckla moderna, cloud-baserade retail-lösningar? Vi söker nu en Solutions Architect som vill arbeta nära kunder och utvecklingsteam för att skapa skalbara, hållbara och affärsnära lösningar i tekniskt avancerade miljöer.
Om rollen
Som Solutions Architect har du ett helhetsansvar för kundens lösningsarkitektur och spelar en central roll i att positionera våra lösningar gentemot både nya och befintliga kunder. Du arbetar nära kunder, affär, produkt och utvecklingsteam för att analysera verksamhetsprocesser, informationsflöden och behov, och översätter dessa till genomtänkta, skalbara och hållbara arkitekturlösningar.
I rollen fungerar du som länken mellan verksamhet och teknik, där du säkerställer att lösningarna stödjer kundens affärsprocesser och samtidigt uppfyller högt ställda krav på funktionalitet, användbarhet, kvalitet och struktur. Du ansvarar för att dokumentera, förankra och vidareutveckla lösningarna enligt best practice samt bidra till att standardprodukter används i så hög utsträckning som möjligt.
Du är även en viktig drivkraft i att utveckla kundernas lösningar över tid och i att kommunicera teknisk vision, både internt och externt, genom nära och förtroendefulla samarbeten.
Huvudsakliga ansvarsområdenAnalysera kunders retailprocesser, affärsflöden och informationsstrukturer samt översätta funktionella och tekniska krav till hållbara lösningsförslag.
Designa end-to-end-arkitektur och övergripande processer baserat på verksamhetskrav, applikationslandskap och systemmiljöer.
Dokumentera lösningar på hög nivå enligt best practice, inklusive funktionella, tekniska och icke-funktionella krav.
Definiera behov av kundspecifik utveckling, integrationer och anpassningar samt strukturera krav i både text och modeller.
Säkerställa att lösningar följer överenskomna strategier inom arkitektur, integration, säkerhet, utveckling och test.
Ha det övergripande ansvaret för kundens lösningsarkitektur och kvalitetssäkring ur ett arkitekturperspektiv.
Stötta implementation av affärsprocesser, inklusive konfiguration och kundanpassad utveckling.
Leda, stötta och coacha utvecklingsteam i arkitekturfrågor, best practices och CI/CD-arbetssätt.
Säkerställa att lösningarna möter marknadens utveckling och bidra till framtida roadmap och teknisk riktning.
Driva ständiga förbättringar inom arkitektur, utvecklingsmetodik, dokumentation och arbetssätt.
Vi söker dig som
Är en affärsnära och tekniskt stark Solutions Architect som trivs i en rådgivande och samordnande roll. Du är kommunikativ, förtroendeingivande och van att arbeta nära både kunder och utvecklingsteam. Du har ett nyfiket mindset och drivs av att skapa robusta och framtidssäkra lösningar.
Vi ser även att du har:
Eftergymnasial utbildning inom IT/teknik eller motsvarande erfarenhet
Omkring 3-5 års arbetslivserfarenhet av systemdesign och mjukvaruutveckling inom Java, Docker, Git, microservices, CI/CD och relationsdatabaser (gärna PostgreSQL), MSSQL/MySQL
God förståelse för moderna arkitekturprinciper och molnteknik
Erfarenhet av agila arbetssätt
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
