Solution Architect
2025-10-29
Vill du designa lösningar som driver framtidens logistik?
Vi söker en Solution Architect som vill spela en central roll i utvecklingen av våra kundlösningar inom WMS Enterprise. Här får du möjlighet att arbeta i skärningspunkten mellan systemutveckling och logistik - i en miljö där innovation, samarbete och kundnytta står i centrum.
Om IMI
IMI är en ledande mjukvaruleverantör inom hållbar logistik, order- och lagerhantering. Våra system används i hjärtat av samhällskritiska verksamheter såsom dagligvaruhandel och läkemedelsförsörjning. Hos oss får du arbeta med lösningar som gör verklig skillnad - för både kunder och samhälle.
Vi är certifierade av Great Place To Work och vi investerar i både våra produkter och våra medarbetare - med fokus på balans, utveckling och arbetsglädje.
Om rollen
Som Solution Architect blir du ansvarig för att utforma och designa kundunika lösningar i vårt WMS Enterprise. Du analyserar kundernas behov och säkerställer att våra produkter konfigureras och anpassas på bästa sätt för att matcha deras miljö. Rollen innebär att du är en nyckelperson i projekten - från behovsanalys till design, dokumentation och implementation.
I praktiken innebär det att du både designar och dokumenterar kundernas logistiklösningar och arbetar nära dem för att förstå deras behov. Du bidrar med konfiguration, anpassning, test och kvalitetssäkring av lösningar, samtidigt som du stödjer kunderna i deras dagliga användning av våra produkter. Rollen innebär även att du deltar i analys och hantering av komplexa felärenden, samt att du självständigt driver dialoger med både kunder och externa parter.
Som Solution Architect på IMI har du en senior roll där du också är en viktig kunskapsbärare och mentor internt, du delar din erfarenhet och hjälper andra att växa. Vår utveckling sker i C# med .Net-ramverk samt PL/SQL - och många av våra samtal rör just kombinationen av programmering och logistik.
Vi söker dig som är en kommunikativ, lösningsorienterad och senior profil med förmågan att kombinera teknik och logistik för att skapa affärskritiska lösningar. Du har en naturlig fallenhet för att samarbeta och sprida kunskap, samtidigt som du trivs i en självständig roll där du tar ansvar och driver arbetet framåt.
Vi tror att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik, IT, systemvetenskap eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt eller i liknande roll.
Goda kunskaper i svenska eller norska samt engelska, både tal och skrift.
Meriterande är:
Erfarenhet av utveckling och arbete i lagerhanteringssystem (WMS eller motsvarande).
Tidigare arbete med utvecklingsprojekt kopplade till WMS. Utbildning eller erfarenhet inom lager och logistik.
Du kan vara placerad i Hässleholm, Linköping, Göteborg eller Oslo. Hässleholm fungerar som vårt kunskapscenter för WMS Enterprise och där förväntas du vara regelbundet, särskilt i början av din anställning. Resor till kunder och internt inom IMI förekommer.
Välkommen till IMI
Som Solution Architect hos oss får du kombinera teknik, logistik och strategi i en roll där du gör verklig skillnad. Vi erbjuder dig en arbetsplats med stark teamkänsla, frihet under ansvar och stora möjligheter att utvecklas vidare. Givetvis får du ta del av vårt generösa förmånspaket med bland annat extra semesterdagar, ett högt friskvårdsbidrag och en förmånlig tjänstepension. Så ansöker du
