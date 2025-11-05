Solcellsmontör
IC Gruppen Syd AB / Installationselektrikerjobb / Malmö Visa alla installationselektrikerjobb i Malmö
2025-11-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IC Gruppen Syd AB i Malmö
Om IC Gruppen
IC Gruppen grundades år 2013 och har sedan dess vuxit stadigt. Idag har vi runt 60 anställda i Skåne och Danmark med ambitionen att växa geografisk med filialer i fler svenska städer.
Vårt huvudkontor ligger i Malmö men verkar i hela Skåne & Danmark.
Vi är ett roligt och sammansvetsat gäng med likasinnade personer som strävar efter att alltid leverera service i världsklass!
Verksamhetens tillväxt har varit tydlig, med en omsättning på cirka 31 miljoner kronor år 2022, som ökade till cirka 63 miljoner år 2023 och vidare till cirka 89 miljoner kronor år 2024. Med vårt helhetskoncept gör vi det enkelt för kunderna - en kontakt, flera tjänster.
Om rollen
Som solcellsmontör ansvarar du för installation, underhåll och felsökning av solcellsanläggningar på tak, fasader och i solcellsparker.
Du arbetar både självständigt och i team för att säkerställa att systemen fungerar effektivt, säkert och enligt gällande standarder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Installation av solpaneler på tak och mark
• Kabeldragning, koppling och anslutning av solcellsanläggningar till elnätet
• Montage av fallskydd och säkerhetsutrustning
• Inmätning och infästning av montagesystem
• Genomförande av drift- och underhållsåtgärder
• Felsökning och reparation av solcellssystem i fält
• Funktionstestning och driftsättning av växelriktare
• Arbete enligt säkerhetsföreskrifter, särskilt vid arbete på höga höjder
• Kundkontakt
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet och/eller utbildning inom elkraftteknik eller elinstallationer
• Minst 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet
• Erfarenhet av ytpappsmontering och pappsvetsning
• Genomförda utbildningar inom fallskydd, ställningsbyggnation och heta arbeten
• Erfarenhet av arbete inom både privata och kommersiella fastigheter samt solcellsparker
• Förmåga att läsa tekniska ritningar och projektera solcellssystem
• Praktisk förståelse för solcellsteknik och dess komponenter
• God kännedom om arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter
• B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
• En framtidssäker roll i en växande bransch
• Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom förnybar energi
• Ett engagerat team med passion för installation och service
• Proffsiga och hjälpsamma kollegor
• Fortlöpande utbildning och utvecklingsmöjligheter
Vill du vara med och driva energiomställningen framåt? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IC Gruppen Syd AB
(org.nr 556953-5759)
Sadelgatan 10 (visa karta
)
213 77 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IC Gruppen AB Jobbnummer
9589209