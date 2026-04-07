Software Verification & Validation Engineer (OBC)
2026-04-07
Company description:
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. The company provides concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Job description:Vi står inför en expansiv fas och har flera spännande uppdrag och projekt på väg in inom området Verification & Validation av Onboard Chargers (OBC). Därför söker vi nu dig som vill vara med och forma framtidens elektrifierade mobilitet.
Som Software Engineer inom V&V för OBC får du möjlighet att arbeta tekniskt brett, vara del av avancerade utvecklingsmiljöer och samtidigt bidra till att våra kunder får trygga och högpresterande laddsystem.
I den här rollen kommer du att arbeta brett med verification och validation av Onboard Chargers (OBC) inom olika kundprojekt. Du blir en viktig del av våra tekniska leveranser och arbetar nära både interna team och externa partners för att säkerställa att våra lösningar håller högsta kvalitet.
Arbetet omfattar hela kedjan av test- och valideringsaktiviteter - från kravgranskning och nedbrytning till testplaner, till genomförande av funktionella tester, systemtester och olika typer av miljö- och klimatvalideringar. Du kommer att arbeta både i labbmiljö, i klimatkammare och daute i fält, och bidra till utvecklingen av testmetoder, testmiljöer och automatiserade tester.
En central del av rollen är att analysera testresultat, identifiera avvikelser och förbättringsmöjligheter samt sammanställa rapporter och presentera dina rekommendationer för både tekniska team och projektorganisationer. Du kommer att samarbeta tvärfunktionellt med flera kompetensområden och därmed ha en koordinerande roll i många av uppdragen.
Rollen passar dig som vill kombinera praktiskt testarbete, teknisk analys och samarbete i en miljö där nya projekt och tekniklösningar ständigt utvecklas.
Profile description: Minst 4 års erfarenhet av mjukvarutestning relaterat till OBC
Kandidatexamen eller högre inom ett tekniskt område, såsom Engineering Physics, Vehicle Engineering, Software Engineering eller motsvarande
Erfarenhet av kravnedbrytning till testplan
God kunskap om mätsystem och sensorer för mjukvarutestning
Programmeringskunskap i C/C++ eller Python
Du har erfarenhet av kommunikationsprotokoll som CAN, CANalyser, CANoe eller FlexRay.
HIL-erfarenhet av system som dSpace eller ETAS
Du har erfarenhet av att arbeta med verktyg som INCA, MDA och MATLAB/Simulink
Kunskap om standarder såsom ISO15118, ISO61851, ISO18246
B körkort
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av koordinerande roller eller tvärfunktionellt arbete
Bakgrund inom elektrifiering eller e mobility
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt, där du kan bryta ned komplexa tekniska frågor och skapa tydlighet i både processer och testmetodik. Du är initiativtagande och självgående, och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt samtidigt som du värdesätter samarbete och bidrar aktivt till teamets gemensamma mål.
Eftersom rollen innebär täta kontakter med både kollegor och kunder är du kommunikativ, relationsskapande och trygg i att presentera tekniska resultat på ett sätt som är lätt att förstå. Du är en naturlig problemlösare som trivs i en praktisk miljö där du får testa, analysera och förbättra - och du ser möjligheter även när utmaningar uppstår.
Vi tror också att du har en stark vilja att utvecklas och hålla dig uppdaterad på ny teknik. Du trivs i en föränderlig miljö där prioriteringar kan skifta, och du har förmågan att behålla fokus och struktur även när flera uppgifter pågår parallellt.
We offer: På AVL blir du en del av ett globalt teknikföretag som ligger i framkant av utveckling, simulering och testning inom mobilitetens framtid. Som världens största oberoende aktör inom området, med över 12 000 medarbetare internationellt, driver vi innovation för en grönare, säkrare och bättre värld av mobilitet.
Vårt fokus sträcker sig över hela värdekedjan - från tidiga idé- och konceptfaser till industrialisering och serieproduktion. Vi arbetar med avancerad teknik inom elektrifiering, mjukvara, autonom körning, digitalisering och energieffektiva drivlinor, och hjälper våra kunder att forma framtidens mobilitetslösningar.
Hos oss får du en arbetsplats där du kan växa, påverka och vara med och driva teknikutvecklingen framåt - som gör verklig skillnad för framtidens mobilitet!
Interested?In this recruitment process, we apply continuous selection. The process may move quickly, and the position may be filled before the final application date.
We look forward to receiving your application! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
http://www.avl.com
GOTHENBURG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Kontakt
Mrs.
HR Sweden HR career@avl.com +46850065600
