Redo att hitta din grej? Testa nytt, utbyt erfarenheter och upptäck vad du verkligen gillar att göra.
Saab Dynamics är en del av Saab som erbjuder en bredd i teknik och kontaktytor som är utöver det vanliga. Våra produkter används för att skydda människor och skapa trygghet i samhället, och vi ligger i framkant genom att ständigt utmana tekniska gränser. Vi gör dagligen skillnad för att stärka försvaret i Sverige
och Europa för att vi ska vara trygga. Även om våra produkter är hårda och kalla
så är det en varm arbetsplats där du som medarbetare står i centrum.
På Missile Systems tar vi fram produkter för att möta hot från luften, till sjöss och på land. Mjukvaran har alltid varit viktig, men blir allt viktigare i framtida produkter. Kvaliteten är av högsta betydelse på våra produkter. När det är skarpt läge måste allt fungera.
Din roll
Din roll som Software Quality Assurance Engineer (SQAE) handlar om att säkra kvaliteten på mjukvaran vi tar fram. Arbetet kommer att innebära att du arbetar med planering, utförande och rapportering av mjukvarukvalitetsaktiviteter. Du kommer att vara en viktig del i att säkerställa kvaliteten under utvecklingen av våra mjukvaror till framtida produkter samt för underhåll av befintlig produktportfölj. SQAE:n är en nyckelspelare i alla våra utvecklingsprojekt som bidrar till trygghet för projektledare och utvecklingsteamen.
Din roll kan även innebära att leda vårt arbete inför och under externa revisioner, såsom TickITplus, för att säkerställa att vi uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en stor variation av produkter i olika utvecklingsskeden där SQAE är inblandad i alla steg. Med fördel har du en mjukvarubakgrund med kunskap om metoder, processer, standarder och verktyg som är aktuella för mjukvaruutveckling på Saab. Specifikt RTCA/DO-178C eller liknande standard (exempelvis ISO-26262) är meriterande, samt erfarenhet av konfigurationsstyrning. Stämmer det bara delvis in på din bakgrund, men arbetet låter lockande? Vi stöttar dig att komma in i rollen. Hos oss finns stora möjligheter till utveckling, både i form av fördjupning inom sitt område till såväl breddning av arbetsuppgifter.
Tycker du om att samarbeta men kan också arbeta självständigt och ta egna intiativ i ditt arbete? Är du ansvarsfull och gärna delar med dig av dina kunskaper? Då är du den vi söker!
Placeringsort är Linköping, Karlskoga eller Karlstad.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Vi värdesätter en öppen och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig uppskattade och respekterade. Vi uppmuntrar till kontinuerlig utvecling och lärande, och vi erbjuder möjligheter till professionell och personlig tillväxt.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en
global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
