Software Quality Assurance Engineer
Saab AB / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2025-10-03
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Saab Dynamics är en del av Saab som erbjuder en bredd i teknik och kontaktytor som är utöver det vanliga. Våra produkter används för att skydda människor och skapa trygghet i samhället och vi ligger i framkant genom att ständigt utmana tekniska gränser. Vi gör dagligen skillnad för att stärka försvaret i Sverige och Europa för att vi ska vara trygga. Även om våra produkter är hårda och kalla så är det en varm arbetsplats där du som medarbetare står i centrum.
På Missile Systems tar vi fram produkter för att möta hot från luften, till sjöss och på land. Mjukvaran har alltid varit viktig, men blir allt viktigare i framtida produkter. Kvaliteten är av högsta betydelse på våra produkter. När det är skarpt läge måste allt fungera.
Din roll
Som Software Quality Assurance Engineer (SQAE) handlar om att säkra kvaliteten på mjukvaran vi tar fram. Arbetet kommer att innebära att du arbetar med planering, utförande och rapportering av mjukvarukvalitetsaktiviteter. Du kommer att vara en viktig del i att säkerställa kvaliteten under utvecklingen av våra mjukvaror till framtida produkter samt för underhåll av befintlig produktportfölj. SQAE:n är en nyckelspelare i alla våra utvecklingsprojekt som bidrar till trygghet för projektledare och utvecklingsteamen.
Vi erbjuder en stor variation av produkter i olika utvecklingsskeden där SQAE är inblandad i alla steg. Med fördel har du en mjukvarubakgrund med kunskap om metoder, processer, standarder och verktyg som är aktuella för mjukvaruutveckling på Saab. Specifikt RTCA/DO-178C eller liknande standard (exempelvis ISO-26262) är meriterande, samt erfarenhet av konfigurationsstyrning. Stämmer det bara delvis in på din bakgrund, men arbetet låter lockande? Vi stöttar dig att komma in i rollen. Hos oss finns stora möjligheter till utveckling, både i form av fördjupning inom sitt område till såväl breddning av arbetsuppgifter.
Tycker du om att samarbeta men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ i ditt arbete? Är du ansvarsfull och gärna delar med dig av dina kunskaper? Då är du den vi söker!
Placeringsort är Linköping, Karlskoga eller Karlstad. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Välkommen med din ansökan idag!
Det du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 23 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_31751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9538730