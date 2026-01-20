Software License Analyst - Göteborg (deltid)
Vi söker en IT-licenskoordinator till vår kund inom trafikbranschen. Rollen som IT-licenskoordinator innebär att fungera som ett dagligt stöd till verksamheten i frågor som rör mjukvarulicenser. Arbetet omfattar hantering och administration av licenser samt rådgivning kring licensinnehav, giltighetstider, förnyelser, kostnadsbild och andra licensrelaterade frågor. Detta kan exempelvis innebära att bistå olika avdelningar med information om hur många licenser som finns tillgängliga för en viss programvara, när de löper ut och hur förnyelseprocessen ser ut.
Licenshanteringen omfattar både traditionella on-premise-produkter och licenser kopplade till olika molnbaserade tjänster och leverantörer.
Notera att uppdraget inte innefattar ansvar eller kompetens kring hur programvarorna används, utan fokus ligger på licensadministration och licensstyrning.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Besvara licensrelaterade frågor från verksamheten
Inhämta och jämföra offerter för mjukvarulicenser samt föra dialog med verksamheten kring kostnader
Beställa licenser via organisationens licenspartner
Samarbeta nära med licensspecialist i olika licensrelaterade frågor
Arbeta löpande med uppföljning och strukturering av licensinformation
Skallkrav:
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av licensarbete i en större organisation
Erfarenhet av Software Asset Management (SAM) samt god förståelse för hela licenslivscykeln, inklusive inköp, uppföljning, regelefterlevnad och optimering
God kunskap i ServiceNow samt erfarenhet av hur ServiceNow är integrerat och samverkar med andra system
Mycket god vana av att arbeta i Excel, inklusive hantering av större datamängder, analyser, uppföljningar och rapportering
Förmåga att analysera licensdata och identifiera förbättringsområden
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika delar av organisationen
Ett noggrant och strukturerat arbetssätt för att säkerställa att licensinformation är korrekt, uppdaterad och spårbar
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 02-Feb-2026
Slutdatum: 28-Aug-2026, med möjlighet till förlängning
Sista ansökningsdagen: 28-Jan-2026
Omfattning: 60%, 3 dagar per vecka
Ort: Göteborg
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
