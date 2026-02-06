Software Engineer till Trollhättan
2026-02-06
Om The Member CompanyVi är ett globalt högteknologiskt konsultföretag med ett team av entreprenöriella ingenjörer, forskare och digitala experter från hela världen. Tillsammans bildar vi en snabbväxande och stolt gemenskap. Vi erbjuder konsulttjänster till framstående kunder globalt inom olika serviceområden, såsom:
Teknik & Ingenjörskonst
Energi & Förnybara resurser
Life sciences & Pharma
Digitalt & IT
Om denna lediga tjänst
Du arbetar både med nyutveckling och förvaltning av interna system och har ett övergripande ansvar för ett eller flera system. Rollen innebär att du är med och tar tekniska beslut, planerar långsiktigt och säkerställer att systemen utvecklas i linje med verksamhetens behov. Du fungerar som en viktig länk mellan teknik och verksamhet och är med och påverkar arbetssätt, verktyg och processer inom mjukvaruutveckling. I rollen kommer du att:
Ha helhetsansvar för ett eller flera system, inklusive tekniska vägval och långsiktig planering.
Vara delaktig i kravhantering tillsammans med verksamhet och användare.
Bidra till och driva förbättringar av processer, verktyg och arbetssätt inom mjukvaruutveckling.
Vad vi förväntar oss av dig
Du är en ansvarstagande och lösningsorienterad utvecklare som trivs med att se helheten. Du gillar att ta ägandeskap, driva förbättringar och samarbeta med både tekniska och icke-tekniska intressenter. Att kombinera teknik, struktur och verksamhetsförståelse motiverar dig. Vidare söker vi dig som har:
Goda kunskaper i Java-programmering.
Erfarenhet av kravhantering i nära samarbete med verksamhet och användare.
Erfarenhet av systemarkitektur och design.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
I rollen som Employeneur får du både utveckla dina tekniska kunskaper och driva din egen utveckling och affär. Vi lägger stor vikt vid ditt personliga engagemang och din vilja att driva din utveckling framåt. För att lyckas med det ges du chansen att själv påverka vilken typ av projekt du tar dig an samt vilken kompetensutveckling du vill investera i. Du styr din karriär helt enkelt.
Eftersom TMC är ett internationellt företag kan vi erbjuda projekt på olika platser i olika länder där vi och våra kunder finns. För närvarande finns vi representerade i Sverige, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Ungern, U.A.E., USA och Kanada. Du får världen som arbetsplats! Så ansöker du
