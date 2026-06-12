Senior elektronik-/mekatronikingenjör med embeddedfokus
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Vårgårda Visa alla maskiningenjörsjobb i Vårgårda
2026-06-12
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Vårgårda
, Borås
, Trollhättan
, Falköping
, Kungälv
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i utvecklingen av ett avancerat säkerhetssystem där elektronik, embedded-programvara, algoritmer, app och molnlösningar behöver fungera sömlöst tillsammans. Det här är en roll för dig som gillar komplexa tekniska gränssnitt och som ser helheten mellan hårdvara, mjukvara och systembeteende.
Du blir ett seniort stöd till två System Owners i ett pågående incubationsarbete kring en bärbar airbaglösning. I praktiken hjälper du teamen att utvärdera lösningar, ställa rätt frågor och fånga tekniska risker tidigt. Du bidrar med struktur i diskussioner som rör arkitektur, implementation, validering och samspelet mellan flera discipliner.
Rollen kombinerar rådgivning med operativt tekniskt arbete och ger dig stor möjlighet att påverka vägval i en produkt där precision, säkerhet och systemförståelse är avgörande.
ArbetsuppgifterDu stöttar och coachar System Owners i tekniska frågeställningar.
Du driver diskussioner mellan team inom elektronik, app och algoritmer för att skapa samsyn kring lösningar och beroenden.
Du identifierar tekniska risker och kopplingar mellan olika systemdelar.
Du utmanar lösningar genom relevanta frågor kring arkitektur, implementation och validering.
Du analyserar algoritmdata och triggerlogik.
Du bidrar till förståelsen för hur algoritmer exekveras på mikroprocessorer och hur aktiveringssignaler genereras.
Du är med och formar verifierings- och valideringsstrategier.
Du fungerar som teknisk brygga mellan olika kompetensområden.
KravSenior erfarenhet inom elektronikutveckling, mekatronik eller närliggande område.
God förståelse för embedded-system och mikroprocessorbaserade lösningar.
Erfarenhet av eller god förståelse för algoritmer, signalbehandling och triggerlogik.
Förmåga att analysera tekniska data och omsätta resultat till konkreta rekommendationer.
Förståelse för hur appar och molnlösningar samverkar med hårdvaruprodukter.
Erfarenhet av systemutveckling, systemarkitektur eller systemengineering.
Förmåga att leda tekniska diskussioner och utmana team med relevanta frågeställningar.
Vana att samarbeta med tvärfunktionella team och stötta intressenter i tekniska beslut.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902812-2051346". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
447 30 VÅRGÅRDA Jobbnummer
9962219