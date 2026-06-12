Senior HW/Systemingenjör
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2026-06-12
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Vill du arbeta nära avancerad hårdvara i en tekniskt komplex och samhällsviktig miljö? Vi söker nu en senior HW/Systemingenjör till en roll med fokus på support, analys och vidareutveckling av ett etablerat Electronic Warfare-system installerat i flygplan.Om rollen
I rollen kommer du att arbeta med ett moget och avancerat system där fokus ligger på in-service support. Du blir en viktig del av arbetet med att säkerställa systemets funktion, kvalitet och långsiktiga driftsäkerhet.
Arbetet innebär nära samarbete med produktion, test, designfunktioner och andra tekniska intressenter. Du kommer att arbeta brett med kravhantering, teknisk dokumentation, integration, verifiering och kvalificering, samt stötta produktion och felsöka tekniska problem.
Det här är en roll för dig som trivs nära hårdvara, gillar teknisk problemlösning och uppskattar att arbeta med etablerade produkter i komplexa miljöer.
ArbetsuppgifterArbeta med kravhantering och systemtekniska aktiviteter
Ta fram, uppdatera och granska teknisk dokumentation
Delta i integrations-, verifierings- och kvalificeringsaktiviteter
Stötta produktion vid tekniska frågeställningar
Felsöka och analysera tekniska problem
Genomföra analyser och utredningar av testfel
Samarbeta nära stakeholders, produktion, test och designfunktioner
Vi söker dig som harCivil- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis teknisk fysik, elektroteknik eller annat relevant tekniskt område
Minst 10 års erfarenhet som systemingenjör eller hårdvaruingenjör
Stort tekniskt intresse och god förståelse för hårdvaruutveckling
Stark analytisk förmåga och god problemlösningsförmåga
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta tvärfunktionellt
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
MeriterandeKunskap eller erfarenhet inom RF, Radio Frequency
Erfarenhet från försvar, järnväg, fordonsindustri, flyg eller medicinteknik
Erfarenhet av hårdvarutestning och kvalificeringsaktiviteter
Kännedom om systems engineering-processer såsom ISO/IEC/IEEE 15288 eller INCOSE
Erfarenhet av flygstandarder såsom ARP4754, ARP4761 eller DO-254
Vem är du?
Vi tror att du är en senior ingenjör som är trygg i din tekniska kompetens och som trivs i en miljö där noggrannhet, struktur och teknisk förståelse är avgörande. Du uppskattar att arbeta nära hårdvara och har förmågan att analysera, felsöka och driva tekniska frågor framåt tillsammans med andra.
Rollen passar dig som motiveras av att arbeta med komplexa, etablerade produkter där kvalitet, funktion och långsiktig driftsäkerhet står i centrum.
Här får du möjlighet att bidra med din erfarenhet i ett avancerat tekniskt sammanhang där din kompetens gör verklig skillnad.
Du erbjuds:Möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade produkter i en miljö där kvalitet, innovation och utveckling står i fokus.
Du blir en del av ett erfaret och engagerat team som värdesätter samarbete, delaktighet och kunskapsutbyte.
En utvecklande roll med stort tekniskt ansvar och möjlighet att påverka.
Stabila och långsiktiga förutsättningar i en framtidsinriktad bransch.
Ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där din kompetens tas tillvara.Publiceringsdatum2026-06-12Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa säkerhetsklassade roller kan det även ställas krav på svenskt medborgarskap.
Startdatum: Efter överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Arbetet sker från kontoret
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om du har frågor om rollen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kiara Bergqvist på kiara.bergqvist@techtalents.se
Låter detta som tjänsten för dig? Vi ser fram emot att höra från dig - varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande till dig som anställd:Tech Talents är konsult- och rekryteringsföretaget som sätter individen i fokus. Vi brinner för att skapa en arbetsmiljö där vi tillsammans har roligt och utmanar traditionella tankesätt på konsultmarknaden. Vi samarbetar idag med några av teknikbranschens mest innovativa företag, vars visioner formar framtiden och driver samhällsutveckling. Hos Tech Talents är vi stolta över att bidra till innovationer som verkligen gör skillnad.
Detta är ett konsultuppdrag där du inledningsvis blir anställd av Tech Talents och arbetar på ett längre uppdrag som konsult hos en av våra kunder. Vi erbjuder dig:
• Konkurrenskraftig månadslön och en trygg anställningsform
• Utbildningspaket
• Möjlighet till pensionsrådgivning
• Individanpassat ledarskap och närvarande konsultchef
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tech Talents Consulting i Sverige AB
(org.nr 559190-6689)
Gustavslundsvägen 137 (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Tech Talents Kontakt
Consultant Manager / Tech Recruiter
Kiara Bergqvist kiara.bergqvist@techtalents.se +46701914556 Jobbnummer
9962220