Produktionsledare - Trollhättan
Stena Recycling AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-06-12
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Vill du kombinera operativt ledarskap med utveckling av människor och verksamhet? Nu söker vi en Produktionsledare till vår filial i Trollhättan – en roll för dig som trivs nära verksamheten och som vill göra skillnad varje dag.
I Trollhättan hanterar vi flera olika materialslag såsom järn, metaller, papper, plast, kabel, farligt avfall m.m. och rollen innebär att du är med och säkerställer att flödet på gården fungerar smidigt och säkert.
Om rollen
Som Produktionsledare har du en central roll i den dagliga driften där du leder och fördelar arbetet i produktionen. Du arbetar nära verksamheten och är en synlig och närvarande ledare. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för ett team bestående av cirka 17 medarbetare, och i det dagliga arbetet har du stöd av arbetsledare, vilket ger goda förutsättningar att både finnas nära medarbetarna och samtidigt driva utveckling och förbättringar. Tillsammans med din chef följer du upp nyckeltal, driver förbättringsarbete och är delaktig i frågor kopplade till yttre miljö och arbetsmiljö.
En viktig del av rollen är att utveckla struktur och arbetssätt kopplat till materialflöden, där vi vill ha en verksamhet som är effektiv och tydlig.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen:
Leda, coacha och utveckla medarbetare i produktionen
Säkerställa en säker arbetsmiljö och driva arbetsmiljöarbetet
Arbeta med kompetensutveckling i teamet
Driva förbättringsarbete kopplat till struktur, flöde och effektivitet
Följa upp produktion och nyckeltal
Säkerställa att miljö- och kvalitetskrav efterlevs
Arbeta med struktur och ordning enligt Lean och 5S, exempelvis via dagliga driftmöten
Arbetstider är måndag till fredag 07:00-16:00.
Vem är du?
Du är en trygg och prestigelös ledare som bygger engagemang genom delaktighet, tydlighet och ett genuint intresse för människor. Du vågar fatta beslut och du tar ansvar för att driva saker hela vägen i mål. Du trivs i en roll där du får kombinera struktur, uppföljning och operativt ledarskap. Med ett systematiskt arbetssätt skapar du ordning och framdrift, samtidigt som du har tålamod att följa upp och slutföra det du påbörjar. Självklart är du också en lagspelare som vill vara en del av teamet och bygga engagemang i vardagen. Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Erfarenhet av ledarskap och vana att leda personal
Erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor
B-körkort
God datorvana
Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från industri, produktion, lager eller annan liknande bransch
Kunskap inom Lean och 5S
Vad erbjuder vi?
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi tror på utveckling, delaktighet och att goda resultat skapas när människor trivs och får möjlighet att växa. På filialen arbetar ca 20 medarbetare, produktionspersonal, filialchef, säljare och produktspecialister. Som en del av Stena Recycling finns goda möjligheter till utveckling, både lokalt och inom koncernen. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, förmåner och en arbetsplats där vi stöttar varandra och har ett gemensamt fokus framåt.
Rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag är 31 juli och vi kommer att börja intervjua efter att annonsen har stängts. För att säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urval ber vi dig att inte bifoga något personligt brev utan att i stället besvara våra urvalsfrågor i samband med din ansökan. Vi använder tester i vår rekryteringsprocess och tar referenser samt gör bakgrundskontrol på slutkandidat. Eftersom det är semestertider så kan återkopplingstiden från vår sida dröja något.
För frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Katarina via mailto:katarina.westergren@stenarecycling.se
och för frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Erica via mailto:erica.eriksson@stenarecycling.se
Välkommen med din ansökan. Det börjar med dig – och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752)
461 38 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962224