Nu söker vi en skolsköterska till elevhälsan i Kumla!
Kumla kommun / Sjuksköterskejobb / Kumla Visa alla sjuksköterskejobb i Kumla
2026-06-12
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Vi söker ytterligare en skolsköterska till elevhälsan i Kumla och om du är nyfiken på och vill vara med och utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för våra elever i Kumla kommuns skolor är du varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten är förlagd till Skogstorpsskolan F-9 inom förvaltningen livslångt lärande. I förvaltningen skapar vi gemensamt bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. I Kumla har vi 8 skolsköterskor fördelade inom 3 skolområden.
Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att bidra till att skapa lärande miljöer som ger elever förutsättningar till en positiv från förskolan till vuxenutbildning.
Hos oss får du möjlighet till ett nära samarbete med rektor och övriga inom elevhälsans kompetenser. Vi ser teamarbetet som viktigt för en god elevhälsa. Skolsköterskorna har en och samma chef och ni möts regelbundet i skolsköterskegruppen. Ni har handledning tillsammans, stödjer och delger varandra med er kompetens samt fördelar övergripande arbetsuppgifter.
Vi tycker att jobbet som skolsköterska är omväxlande, självständigt och ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad!
Vi ser elevhälsans medicinska insats som en viktig del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med syftet att våra barn och ungdomar ska nå bästa möjliga måluppfyllelse. Det hälsofrämjande arbetet inom elevhälsans medicinska insats är en viktig del av vår strävan att ge våra barn och ungdomar en god grund till kunskap och hälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska med ett stort intresse av att främst arbeta med barn och ungdomar.
Det är meriterande om du som söker har erfarenhet av tidigare arbete som skolsköterska.
För att lyckas i din roll och trivas hos oss är det viktigt att du är flexibel, kommunikativ och har förmåga att skapa goda förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Som person är du trygg, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta. Som skolsköterska hos oss har du en självständig roll och behöver vara bra på att planera och organisera ditt arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi kommer att jobba löpande med urvalet och kalla till intervjuer under ansökningstiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLL 50/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
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692 80 KUMLA Arbetsplats
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kontakt
Rektor Skogstorp F-9
Angelica Landmark angelica.landmark@kumla.se 019-588430 Jobbnummer
9962225