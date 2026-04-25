Software Engineer flera inriktningar - säkerhetsklassad miljö
2026-04-25
Vill du arbeta med avancerad teknik i miljöer där kvalitet, säkerhet och systemförståelse är avgörande?
Vi söker nu mjukvaruutvecklare med olika bakgrunder och intressen - från cloud och moderna applikationer till systemnära utveckling och test. Hos oss finns möjlighet att arbeta i flera tekniska spår beroende på din profil.
Du behöver inte kunna allt - det viktiga är att du är stark inom ett eller flera områden och vill fortsätta utvecklas.
Möjliga tekniska inriktningar
Hos oss kan du arbeta inom exempelvis:
Cloud & plattformar
Utveckling av lösningar i moderna cloudmiljöer
Containerbaserade arkitekturer (Docker, Kubernetes)
Skalbara och robusta system
Backend & moderna applikationer
Backendutveckling i Python eller Rust
Frontend i TypeScript / JavaScript
Arbete med AI-drivna lösningar och moderna språkmodeller
Systemnära utveckling & test
Utveckling i C++ och/eller C# (.NET)
Automatiserade testsystem och verktyg
Integration mot hårdvara, instrument och tekniska system
Vad du kommer att göra
Utveckla och designa tekniska lösningar
Analysera behov och omsätta dem till fungerande system
Arbeta med test, felsökning och förbättringar
Säkerställa kvalitet, säkerhet och efterlevnad av krav
Dokumentera och kommunicera lösningar
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mjukvaruutveckling (ca 3-10+ år)
Är bekväm inom minst ett av områdena ovan
Trivs i tekniskt komplexa miljöer
Är nyfiken, lösningsorienterad och vill utvecklas
Gillar att samarbeta och bidra i team
Teknologier vi ofta arbetar med
Python, Rust, C++, C#, TypeScript / JavaScript
Docker, Kubernetes, Cloud (AWS/Azure)
Linux, Windows
Git, CI/CD (t.ex. Azure DevOps)
Test, automation och systemintegration
IT-säkerhet och säkerhetskritiska system
Krav för rollen
Svenskt medborgarskap
Möjlighet att genomgå och bli godkänd i säkerhetsprövning och bakgrundskontroll
Om Multiply Teknik & IT AB
Multiply Teknik & IT AB är en teknikdriven end-to-end solution provider som verkar i gränslandet mellan systemutveckling, teknisk konstruktion och datadrivna plattformar. Vi hjälper organisationer att utveckla, integrera och vidareutveckla komplexa tekniska system inom säkerhetskritiska och avancerade industriella miljöer.
Hos oss blir du en del av ett växande team där vi värdesätter teknisk nyfikenhet, samarbete och långsiktig kompetensutveckling.
Vi utvecklar även vår egen produkt VisFlow (visflow.io) - en plattform som hjälper organisationer att skapa insikt och styrning genom visualisering, simulering och analys av komplexa flöden. Det innebär att Multiply kombinerar:
avancerade kundprojekt
egen produktutveckling
kunskapsleverans i form av utbildningar
Kulturen på Multiply bygger på tre grundpelare: karaktär, engagemang och kompetens. Hur du tar ansvar, samarbetar och utvecklas är minst lika viktigt som din tekniska bakgrund.
I slutändan handlar Multiply om att kombinera:
avancerad teknik
djup verksamhets- och systemförståelse
möjligheten att bygga långsiktiga och hållbara lösningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Multiply Teknik & IT AB
(org.nr 556919-3500)
Modulvägen 6, Plan 2
)
141 75 KUNGENS KURVA
9875925