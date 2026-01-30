Software Configuration Management-(Embedded)
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en senior konsult inom Software Configuration Management till ett längre uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Uppdraget är en viktig del av kundens mjukvaruutveckling och omfattar ansvar för hela konfigurationshanteringskedjan, med nära samarbete med utvecklingsteam och releasefunktioner. Rollen passar dig som har djup teknisk förståelse för inbyggd mjukvara och som trivs i en coachande och styrande funktion.
Om uppdraget I rollen ansvarar du, under övergripande ledning, för samtliga faser inom Software Configuration Management, inklusive planering, identifiering, ändringshantering, kontroll, rapportering och revision. Du säkerställer att mjukvaruleveranser sker enligt uppsatta krav, inom rätt tid och med rätt kvalitet och kostnadsnivå.
Du arbetar nära utvecklingsteamet och projektorganisationen och bidrar aktivt i arbete kring milstolpar, releaser och kontinuerlig integration. En viktig del av uppdraget är även att stötta, utbilda och coacha utvecklingsteamet i konfigurationshantering, versionshantering och arbetssätt.
Arbetsuppgifter och ansvar Ansvara för och driva alla faser av Software Configuration Management Stötta teamet i lösningar kopplade till Continuous Integration och DevOps-arbetssätt Delta i projektaktiviteter kopplade till milstolpar och release management Stötta vid utvärdering av milstolpar och inför releaser Säkerställa status på mjukvara och mjukvarukomponenter inför release Stötta och driva nödvändiga åtgärder vid mjukvarureleaser Granska och stötta framtagning av mjukvarudokumentation, exempelvis:
Software Control Document Software Version Description Coacha utvecklingsteamet inom Configuration Management Ansvara för utbildning och support kring versionshantering enligt företagets arbetssätt Sätta upp källkodsstruktur i versionshanteringssystem i linje med PDM-artikelnummer Definiera mjukvarubyggen med namn, etiketter och versioner kopplade till PDM Sätta upp och underhålla CI/CD-flöden och mjukvarubyggen Stötta arbetsflöden för mjukvarukomponenter gällande koddelning och konfigurationshantering
Krav 3-7 års erfarenhet av Software Configuration Management Erfarenhet av inbyggd mjukvara (embedded software) God erfarenhet av DevOps och CI/CD-miljöer Praktisk erfarenhet av verktyg som exempelvis:
Jenkins Bitbucket Artifactory (eller liknande plattformar) Erfarenhet av arbete i försvarsrelaterad eller annan säkerhetskritisk verksamhet Förmåga att arbeta strukturerat, driva processer och stötta team Mycket god kommunikationsförmåga på svenska
