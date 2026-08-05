Socionom till konsultuppdrag
Promediqa Group Sweden AB / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2026-08-05
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Socionomer sökes till konsultuppdrag över hela Sverige
Är du socionom och funderar på att arbeta som konsult, eller redan gör det och är intresserad av ett nytt och spännande uppdrag? Vi söker nu engagerade socionomer för både kortare och längre konsultuppdrag hos våra kunder runt om i Sverige.
Vi söker dig som har erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Barn och unga (BoU)
Ekonomiskt bistånd
LSS
Äldreomsorg (ÄO)
Vuxenenheten
Vi söker dig som:
Har socionomexamen.
Har flerårig erfarenhet inom något av ovanstående verksamhetsområden.
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar.
Är flexibel, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning.
Tjänstepension.
Personlig kontaktperson som finns tillgänglig för stöd genom hela uppdraget.
Boende och reseersättning vid uppdrag på annan ort.
Möjlighet att välja uppdrag utifrån dina önskemål och din tillgänglighet.
Konsultuppdrag över hela Sverige – både i större städer och mindre kommuner.
Oavsett om du söker ett nytt uppdrag inom kort eller vill planera inför kommande månader är du varmt välkommen att höra av dig. Vi berättar gärna mer om vilka möjligheter som finns och hjälper dig att hitta ett uppdrag som passar just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@promediqa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Promediqa Group Sweden AB
(org.nr 559470-5476) Jobbnummer
10023620