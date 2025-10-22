Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Mörbylånga kommun, Social omsorg / Socialsekreterarjobb / Mörbylånga Visa alla socialsekreterarjobb i Mörbylånga
2025-10-22
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mörbylånga kommun, Social omsorg i Mörbylånga
Mörbylånga kommun, Årets superkommun 2025, ligger på den södra delen av Öland och består av omkring 1 250 medarbetare. Nu söker vi en socialt ansvarig samordnare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en roll där du både får använda din specialistkunskap och bidra till att utveckla socialtjänstens kvalitet? Som Socialt ansvarig samordnare (SAS) hos oss får du en central och strategisk funktion med stort ansvar för att säkerställa att våra verksamheter håller hög kvalitet och följer lagar och föreskrifter. Som SAS är du en nyckelperson i vårt arbete för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet inom socialtjänsten. Ditt uppdrag utgår från nära samverkan med andra professioner och du är med och ser till att våra verksamheter håller hög standard varje dag. Du har en viktig roll i att stötta chefer och verksamheter i deras systematiska kvalitetsarbete. Det innebär bland annat att ta fram styrdokument, delta i egenkontroller och genomföra riktade kontroller vid behov. Du följer upp att verksamheterna arbetar i enlighet med gällande lagar, processer och rutiner med fokus på socialtjänstens uppdrag och kvalitet för dem vi finns till för. En central del av ditt arbete är att omvärldsbevaka inom lagstiftning och kvalitetsfrågor, samt att driva och utreda ärenden som rör avvikelser, missförhållanden och allvarliga klagomål. Uppdraget kräver att du är både analytisk och handlingskraftig. Ena dagen arbetar du med detaljer i ett utredningsärende, nästa dag lyfter du blicken och bidrar strategiskt i utvecklingsfrågor. Din förmåga att växla mellan det operativa och det strategiska gör dig till en nyckelspelare i vårt kvalitetsarbete. Du driver självständigt ditt arbete framåt, men har alltid stöd och samverkan runt dig.
Här får du ett uppdrag som både ställer krav och ger möjligheten att göra verklig skillnad för våra verksamheter, för våra medarbetare och framför allt för de människor vi finns till för. Så för att trivas och lyckas väl i rollen är du en social och lyhörd person med god samarbetsförmåga som vet vikten av förtroendefulla relationer. Du har ett pedagogiskt och sakligt förhållningssätt för att stödja,informera och utbilda medarbetare samt chefer inom förvaltningen. Eftersom arbetet är självständigt krävs god förmåga att planera och organisera och att ta egna initiativför attdriva frågor inom ditt område.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det sociala området samt gedigen erfarenhet av utredningsarbete. Du har även god kunskap och erfarenhet av den lagstiftning som styr våra verksamheter såsom SoL och LSS samt övergripande kommunallagstiftning. Du har också kunskap och erfarenhet av att arbeta med kvalitetssäkring och uppföljning inom socialtjänstens område. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med tillsyn och granskning likväl som kvalificerat arbete inom äldreomsorg och/eller funktionshinderområdet.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Intervjuer kan komma att ske under rekryteringsperioden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704) Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Social omsorg Kontakt
Socialchef
Ann-Katrin Ståhl ann-katrin.stahl@morbylanga.se 010-354 73 50 Jobbnummer
9569946