Socialt ansvarig samordnare - SAS
2026-02-27
Socialförvaltningens övergripande avdelning kvalitet, stöd och utveckling stödjer förvaltningsledning, chefer, politiker och verksamhetsinriktningar övergripande och strategiskt i att följa upp, analysera, utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens alla enheter och dess olika processer.
Inom avdelningen finns ekonomer, HR partners, nämndsekreterare/registrator, utvecklingsledare, administratörer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tillika medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR) samt socialt ansvarig samordnare (SAS). Inom verksamhetsinriktningen är även enheten digital utveckling och systemförvaltning organiserad, som leds av en enhetschef.
Vår SAS ska anta nya utmaningar inom kommunen och nu behöver vi hitta en ersättare som tillsammans med ledning och verksamhet säkerställer kvaliteten av socialtjänstens alla processer.
SAS rollen är också en nyckelroll och delaktig i omställningsarbetet av välfärden utifrån nya socialtjänstlagen.
Hos oss jobbar du nära dina kollegor och din chef, där skratt är en del av vardagen. Tillsammans tar vi ett stort ansvar för vårt gemensamma uppdrag, där helheten går före delarna. Omtanke, öppenhet och prestigelöshet är viktigt när vi arbetar tillsammans. Vår värdegrund finns med oss i arbetet:
"Hos oss ska du uppleva trygghet och tillit genom att vi har kompetens och engagemang. Förvaltningen ska präglas av respekt, omtanke och dialog. För oss är relationen viktig!" Dina arbetsuppgifter
Som socialt ansvarig samordnare deltar du utifrån ett helhetsperspektiv i utveckling och kvalitetssäkring av socialtjänstens processer och framtagande av rutiner. Du säkerställer att verksamheten inom socialförvaltningen uppfyller lagar, föreskrifter och beslut. Du utreder rapporter om missförhållanden enligt Lex Sarah och utför i samverkan med MAS/MAR verksamhetstillsyn. Du stödjer verksamheten i planering av egenkontroller samt tar fram riktlinjer för och följer upp dokumentation. Du är också sakkunnig inom socialrätten och ansvarar för delar av socialförvaltningens lagkravsbevakning.
I arbetsuppgifterna ingår att delta i övergripande analyser av brukarundersökningar, avvikelser och synpunkter samt uppföljning av vidtagna åtgärder vid identifierade fel och brister i verksamheten. Du återkopplar och bistår enheterna på ett pedagogiskt sätt och bidrar till ett ökat lärande för verksamheterna. I uppdraget samverkar du med MAS/MAR, utvecklingsledare, utredare, systemförvaltare samt socialförvaltningens chefer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det sociala området samt gedigen erfarenhet av utredningsarbete. Du är väl förtrogen med den lagstiftning som styr våra verksamheter såsom SoL, LSS, LVM, LVU, övergripande kommunallagstiftning samt flerårig erfarenhet av myndighetsutövning och social dokumentation.
Vi söker dig som tar egna initiativ och stimuleras av att bidra till en effektiv och kvalitetsmedveten organisation. Du arbetar gärna i grupp med andra för att fullfölja uppgifter och nå mål och du är duktig på att samarbeta med det gemensamma uppdraget i fokus. Vidare har du en god analytisk förmåga och kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i komplexa problem samt föreslå möjliga lösningar. Du behöver ha obehindrade kunskaper i svenska språket med mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättande av tjänst.
Välkommen med din ansökan!
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/61". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Kvalitet och utveckling Kontakt
Kristina Wallstedt, Kvalitetschef 0521-721317 Jobbnummer
9767442