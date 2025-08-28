Socialsekreterare Vuxen
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom Vuxenenheten är du en av två socialsekreterare. Du arbetar med missbruk våld i nära relationer samt med psykisk ohälsa. Ditt arbete är både utredningsarbete och arbete av motiverande karaktär. Du har mycket externa kontakter och du arbetar med mycket samverkan inom vår egen organisation där arbete med öppenvården är av stor vikt för oss. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har socionomexamen eller motsvarande utbildning. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänsten. Har du ej det kommer du inte att bli aktuell för tjänsten. Körkort är ett krav för tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Tommy Nyberg 0733-340999 Jobbnummer
