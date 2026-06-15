Järn AB Södertorg söker utkörare
Järnaktiebolaget Södertorg / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gotland Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gotland
2026-06-15
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Fokus i tjänsten är att med service i världsklass leverera och installera vitvarorvaror hos våra kunder runt om på Gotland. Genom goda kundrelationer bidrar du till att Järn AB Södertorg blir det naturliga valet i branschen.
OM TJÄNSTEN
Att jobba som utkörare hos Järn AB Södertorg innebär en varierande och spännande arbetsdag. Du levererar och installerar vitvaror och monterar lås hos våra kunder och är företagets viktigaste ansikte utåt. Ingen dag är den andra lik – en dag kör du ut och installerar du en tvättmaskin och en köksfläkt hos en privatperson, nästa dag monterar du ett lås hos en annan kund, och en tredje dag arbetar du i verkstaden med service och byte av knivar på klippare. Du stöttar även övrig personal i verkstan vid behov och bidrar där det behövs. Tjänsten är initialt ett vikariat för vår medarbetare som ska vara tjänstledig för studier under två terminer. Det kan finnas möjlighet till fortsatt anställning efter det.
VI SÖKER
Vi söker en utåtriktad person som alltid strävar efter att ge service i världsklass och ser möjligheter istället för begränsningar. Som person är du positiv, driven och social med god förmåga att snabbt skapa förtroende hos kunderna. Du är praktiskt lagd, och trivs med ett fysiskt aktivt arbete. Du är ansvarstagande och har ett gott öga för ordning och reda.
Vi värdesätter din förmåga att samarbeta prestigelöst, men också din trygghet i att ta egna initiativ. Din flexibilitet och lösningsfokuserade inställning och din förmåga att skapa goda relationer gör dig till en uppskattad lagspelare.
Körkort B manuell är ett krav. Det är meriterande om du har grundläggande elkunskaper, kompetens för fasta installationer eller erfarenhet av servicearbete på grönytemaskiner.
DET HÄR FÅR DU HOS OSS
Du blir en del av hela vårt härliga team där vi gör varandra bra. Du får jobba i en kreativ miljö där du är med och påverkar varje dag. Vi tror på ordning och reda, så hos oss får du en trygg arbetsmiljö och självklart alla arbetsverktyg du behöver. Vi har kollektivavtal med schyssta villkor. Du får också jobba i ett stabilt familjeföretag med stark lokal förankring, lång erfarenhet inom branschen, korta beslutsvägar och goda leverantörsrelationer.
OM FÖRETAGET
Järn AB Södertorg är ett gotländskt familjeföretag med mer än 90 år i branschen. Vi är en fullsortimentsbutik med serviceverkstad. Vi säljer allt från verktyg, maskiner, arbetskläder, färg, hemelektronik, billjud, vitvaror, porslin, Panduro, trädgårdsmöbler, gräsklippare, kaminer till stål och gas och mycket mer. Vår ambition är att erbjuda ett heltäckande produktsortiment från "husgrunden till skorstenspipan" och allt däremellan. Vi välkomnar dina idéer och initiativ som för oss framåt i vår gemensamma strävan att vara det naturliga valet i branschen.
PRAKTISKT
Tjänsten är ett vikariat t.o.m. 2027-05-31, med eventuell möjlighet till förlängning. Heltid. Intervjuer sker löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järnaktiebolaget Södertorg
(org.nr 556323-1850), http://www.jabs.se
Österbyväg 30 (visa karta
)
621 21 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Snicken Visby Jobbnummer
9963748