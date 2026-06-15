Produktionstekniker till LVP-PF
Fresenius Kabi AB / Logistikjobb / Uppsala Visa alla logistikjobb i Uppsala
2026-06-15
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Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för fjärde året i rad, blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.
1 plats(er).
Vi söker nu en produktionstekniker till produktionsenheten i Uppsala för tillverkning av läkemedel. Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Som produktionstekniker är dina huvudsakliga uppgifter och ansvar att:
Leda och driva felsökning vid driftstörningar i fyllningsprocessen
Delta i och driva avvikelseutredningar
Identifiera och genomföra förbättringar som minskar stopp och ökar stabilitet
Delta i och driva ändringsärenden
Uppdatera och förbättra instruktioner kopplat till förändringar och lärdomar
Arbeta tvärfunktionellt med produktion, kvalitet, teknik och underhåll
Om dig
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att arbeta i en komplex produktionsmiljö där du aktivt har deltagit i felsökning och problemlösning nära driften. Du har förmågan att ta ett problem från första observation hela vägen till rotorsak, åtgärd och uppföljning av effekt, och du trivs i en roll där du får ta eget ansvar och driva frågor framåt. Du har erfarenhet av avvikelseutredningar och en god förståelse för arbete i en reglerad miljö, gärna inom GMP. Samtidigt är du van att samarbeta med flera funktioner och har en god kommunikativ förmåga som gör att du kan förankra lösningar och bidra till att höja den tekniska nivån i organisationen.
Vi söker dig som är en naturlig problemlösare och som motiveras av att få produktionen att fungera bättre i praktiken. Du har ett starkt eget driv och tar ansvar för att saker blir gjorda, även när vägen framåt inte är helt tydlig. Du är tekniskt nyfiken, ser samband i processer och har förmågan att omsätta analys till konkreta förbättringar. Som person är du tydlig och pedagogisk i din kommunikation och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du vågar utmana och driva förändring när det behövs. Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna. Tjänsten är placerad i Uppsala.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Leo Hofmann, 073 321 58 65, Leo.hofmann@Fresenius-kabi.com.
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresenius Kabi AB
(org.nr 556561-6058)
Rapsgatan 7 (visa karta
)
751 74 UPPSALA Arbetsplats
Fresenius-Kabi AB, Fresenius Kabi AB Kontakt
Leo Hofmann Leo.hofmann@Fresenius-kabi.com Jobbnummer
9963754