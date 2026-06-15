Sommarvikarie Personal Shopper - Twilfit by Change, Uppsala
Retail Knowledge Sweden AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2026-06-15
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Älskar du försäljning, kundmöten och att få människor att känna sig som sitt bästa jag? Vill du arbeta i en butik där personlig service och kundupplevelse står i centrum? Då kan du vara den vi söker i sommar.
Hos oss handlar försäljning om mer än produkter. Det handlar om att skapa trygghet, bygga förtroende och ge varje kund en personlig upplevelse som gör skillnad.
Nu söker vi en engagerad sommarvikarie som vill bli en viktig del av vårt team S:t per, Uppsala och bidra till att göra varje kundmöte inspirerande, personligt och minnesvärt.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning, på deltid ca 10 timmar/vecka, över sommaren. Arbetstiderna kan variera, så du behöver kunna arbeta under butikens öppettider samt både vardagar och helger.
Om rollen
Som Personal Shopper är du ansiktet utåt för butiken. Genom ett varmt bemötande, lyhördhet och professionell vägledning hjälper du varje kund att hitta rätt produkter utifrån behov, stil och kropp.
Du arbetar aktivt med försäljning och kundservice samtidigt som du bidrar till en inspirerande butiksmiljö där både kunder och kollegor trivs.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge kunderna en personlig och professionell shoppingupplevelse
Skapa trygghet och förtroende i varje kundmöte
Vägleda kunder till produkter som passar deras individuella behov
Arbeta mot butikens försäljningsmål tillsammans med teamet
Bidra till butikens dagliga drift och visuella uttryck
Sprida positiv energi och bidra till stark teamkänsla
Vi tror att du:
Motiveras av försäljning och tycker om att arbeta mot mål
Har lätt för att skapa kontakt och få människor att känna sig välkomna
Är serviceinriktad, engagerad och lösningsorienterad
Är ansvarstagande, flexibel och snabblärd
Bidrar med positiv energi till både kunder och kollegor
Tidigare erfarenhet från butik eller personlig försäljning är meriterande, gärna inom mode eller underkläder, men det viktigaste för oss är din personlighet, ditt driv och din vilja att utvecklas.
Vi erbjuder dig
Ett inspirerande arbete med fokus på personlig försäljning och kundupplevelse
Säljträning och coachning inom försäljning, produkter och service
Ett engagerat team med stark gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom retail och personlig försäljning
Vill du bli en del av vårt team i sommar?
Välkommen med din ansökan och ditt CV som du mejlar till st.per.twilfit.manager@change.com
Ange SOMMARJOBB i ämnesrad i ditt mejl
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7908537-2053057". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://jobb.retailknowledge.se
Uppsala Central Station (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Retail Knowledge Jobbnummer
9963756