Ekonomiassistent till Breitlings kontor i Täby!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Täby Visa alla ekonomiassistentjobb i Täby
2026-06-15
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Är du en noggrann och driven ekonomiassistent med erfarenhet av SAP? Trivs du i en bred roll med högt tempo och varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Breitling är ett globalt premiumvarumärke inom exklusiva klockor, känt för sitt fokus på kvalitet, precision och innovation. Bolaget ingår i en internationell koncern med stark global närvaro och en lång historia inom schweiziskt urmakeri.
Du kommer att bli en del av ett mindre ekonomiteam där du arbetar nära ekonomichefen och får en bred roll inom den dagliga ekonomihanteringen. Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt via telefon och mejl.
Bolaget befinner sig i en spännande fas där ett nytt affärssystem implementeras, vilket gör att vi söker dig som är trygg i ekonomisystem och har erfarenhet av SAP.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring
Hantering av leverantörs- och kundreskontra
Matchning av fakturor och betalningar
Avstämningar av bankkonton och balansposter
Fakturahantering för verksamhet i Sverige och Danmark
Administrativa uppgifter kopplade till ekonomiavdelningen
Kontakt med interna och externa parter
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller liknande roll
Har god förståelse för grundläggande bokföring och ekonomiflöden
Har erfarenhet av SAP (krav)
Har goda kunskaper i Excel och Officepaketet
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av Scala eller andra affärssystem.
Som person är du noggrann, strukturerad och prestigelös. Du är inte rädd för att ta dig an nya utmaningar, trivs i ett högt arbetstempo och har lätt för att samarbeta med andra. Vi tror också att du uppskattar en arbetsplats där det är nära till skratt och där man hjälps åt. Vi ser gärna att du uppskattar att ta ansvar, hugga i där det behövs och trivs i en miljö med snabba beslutsvägar.
Om uppdraget
Start: Augusti 2026
Omfattning: Helst 80 %, möjlighet upp till 100%. Vid en anställning mindre än heltid är det viktigt att man är tillgänglig under bokslutsperiod, dvs första och sista dagarna i varje kalendermånad.
Uppdragets längd: Till slutet av april 2027, viss möjlighet till förlängning
Placering: Täby. Arbetet sker på plats med minimal chans för distansarbete,
Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Gribbylundsvägen 11 (visa karta
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187 62 TÄBY Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9963752