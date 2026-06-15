Arbetsterapeut till Nynäs Rehab Center primärvårdsrehab
Nynäs Rehab Center AB / Sjukgymnastjobb / Nynäshamn Visa alla sjukgymnastjobb i Nynäshamn
2026-06-15
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Om jobbet:
För Dig som vill jobba i primärvårdrehab så erbjuder Nynäs Rehab Center en arbetsplats med kompetenta, drivna och ansvarstagande arbetskamrater som tillsammans skapar förutsättningar för att förbättra våra patienters hälsa och livskvalitet.
Vi är en lagom stor arbetsgrupp på knappt 20 personer bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktor, dietist och receptionist. Vi söker nu ytterligare en arbetsterapeut till vår mottagning för en tillsvidare tjänst.
Vår mottagning finns i rymliga, fräscha lokaler nära havet i Nynäshamn.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i primärvården träffar du patienter i alla åldrar. Arbetet är varierande, utvecklande och ställer krav på ansvarstagande och självständighet, likväl på god samarbetsförmåga med övriga teamkollegor.
Du ansvarar bl a för att genomföra bedömningar, förskriva hjälpmedel och skriva intyg. Rehabilitering av patienter med varierande diagnoser som en del i ditt team och/eller självständigt. Du arbetar i patienternas hemmiljö och på mottagningen.
Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom ansvarstagande, flexibilitet samt förmågan att tidvis arbeta i högt tempo. Du har god samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och har ett strukturerat arbetssätt.
Anställningsform:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid eller enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Legitimerad Arbetsterapeut
Tidigare erfarenhet av primärvårdsrehab är meriterande.
B-körkort
Urval sker löpande under annonseringstiden och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut, därför ser vi gärna att du skickar in din ansökan redan idag!
Ansökan tas emot per mail till: elenor.hallegard@nynasrehabcenter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: elenor.hallegard@nynasrehabcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäs Rehab Center AB
(org.nr 556894-9274)
Telivägen 8 (visa karta
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149 41 NYNÄSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9963745