Caféansvarig med elevnära uppdrag, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Sågbäcksgymnasiet sektor 2 / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Huddinge Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Huddinge
2026-06-15
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
1 plats(er).
Sågbäcksgymnasiet är en kommunal gymnasie- och anpassad gymnasieskola i Huddinge kommun. Vi utbildar våra elever företrädesvis inom olika yrkesprogram och introduktionsprogram. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare samt ett nära samarbete med olika branscher. Vi har fina renoverade lokaler och eleverna får utveckla sina praktiska färdigheter i våra välutrustade kök och verkstäder.
Om arbetet
Vill du arbeta i en roll där service, relationsskapande och elevstöd möts? Då kan detta vara tjänsten för dig. På Sågbäcksgymnasiet är cafeterian mycket mer än en plats för försäljning. Den är en naturlig mötesplats och en viktig del av skolans pedagogiska miljö. Här möter du dagligen elever från våra nationella program, introduktionsprogram, anpassad gymnasieskola och specialpedagogiska verksamheter. Vi söker nu en trygg, ansvarstagande och serviceinriktad person som vill vara med och skapa en välkomnande, trygg och fungerande miljö för våra elever. Tjänstens omfattning är ca. 80%.
Som caféansvarig och elevstödjare ansvarar du för den dagliga driften av skolans kafeteria. Rollen innebär försäljning, beställningar och hantering av varor, men också ett nära arbete med elever som behöver stöd, struktur och vägledning i sin vardag. I tjänsten ingår bland annat att:
ansvara för försäljning och kassahantering i skolans cafeteria
förbereda och servera frukost till elever
hantera beställningar och leveranser
samverka med restaurangverksamheten vid behov
medverka vid skolans aktiviteter, arrangemang och evenemang
handleda elever och praktikanter i cafeterian
bidra till trygghet, trivsel och god studiemiljö i skolans gemensamma ytor
vara en vuxen förebild och skapa positiva relationer med elever
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en varierande roll där du gör skillnad för elever varje dag. Du blir en viktig del av skolans gemenskap och bidrar till att skapa en trygg, välkomnande och utvecklande miljö för våra ungdomar.
Om dig
Vi söker dig som:
har minst gymnasieexamen
har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i övre tonåren
har erfarenhet av att möta personer i behov av stöd eller anpassningar
är trygg, tydlig och relationsskapande
har god kommunikativ och språklig förmåga
kan skapa struktur och trygghet i skolmiljön
kan arbeta självständigt och initiativtagande
erfarenhet av service, försäljning eller restaurangverksamhet
har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
är flexibel och kan växla mellan olika arbetsuppgifter under dagen
Meriterande:
erfarenhet från skola, ungdomsverksamhet eller liknande pedagogisk verksamhet
erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Petronella Lundberg TF. Rektor Sågbäcksgymnasiet: Petronella.lundberg@huddinge.se
Maria Hävner Biträdande rektor, Sågbäcksgymnasiet: maria.havner@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331751". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Huddingevägen 352 (visa karta
)
141 85 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Sågbäcksgymnasiet sektor 2 Kontakt
TF. Rektor Sågbäcksgymnasiet
Petronella Lundberg Petronella.lundberg@huddinge.se Jobbnummer
9963744