C-chaufför inom distribution, livsmedel
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C-chaufför inom distribution, livsmedel
Var med och leverera kvalitet och service till våra kunder!
Vi fortsätter att växa med bredare sortiment och ökade volymer. Nu söker vi två distributionschaufförer som vill vara med och säkerställa effektiva leveranser samt bidra till vårt lager- och logistikflöde. Rollen är varierande och ställer krav på flexibilitet, struktur och god servicekänsla.
Thai Fong är en ledande aktör inom asiatiska livsmedel i Sverige. Vi importerar och distribuerar högkvalitativa produkter från Sydostasien samt Östasien. Kundbasen består av restauranger och grossister inom foodservice, etniska butiker samt dagligvaruhandeln. Hos oss förenas passionen för mat med hög kvalitet och stark gemenskap. Vi är ett familjärt företag där engagemang och samarbete driver oss framåt.
Mer om rollen
Som distributionschaufför hos Thai Fong har du en viktig roll i vår dagliga verksamhet. Du ansvarar för att leverera varor till våra kunder på ett effektivt, säkert och professionellt sätt. Du möter våra kunder dagligen och är en viktig representant för företaget.
Som en del av Lager- och Logistikteamet är distribution ditt huvudsakliga arbetsområde. Du arbetar självständigt under dina körningar men har samtidigt ett nära samarbete med kollegorna på lagret. Distribution sker främst inom Stockholm/Mälardalen med omnejd.
Rollen kombineras med arbete i lagret vid behov. Det innebär att du arbetar med plock, pack och förberedelse av leveranser. Du utgår från vårt lager i Arlandastad, där även kontor och butik finns.
Heltid med varierande arbetstider mellan 08:00-18:00, vardagar.
Dina ansvarsområdenDistribution med lastbil till restauranger och butiker
Säkerställa att leveranser sker i tid samt enligt gällande rutiner
Lastning samt lossning av pallar och gods
Utföra manuella lyft och bära in varor hos kunder där lastkaj saknas
Daglig kundkontakt utifrån ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Lagerarbete vid behov såsom plock, pack och förberedelse av leveranser
För att lyckas i rollen
Vi söker en ansvarstagande, flexibel och serviceinriktad person som trivs med ett varierande arbete. Du har en hög arbetsmoral och kan arbeta både självständigt samt i team. Du är stresstålig och har lätt för att hålla god struktur även vid högt tempo. Med ett positivt och professionellt bemötande skapar du goda relationer med både kunder och kollegor. Rollen kräver god fysisk förmåga då arbetet stundtals omfattar tunga moment.
Vi erbjuder digEn roll där du bidrar till vår dagliga leverans och kundnöjdhet
Ett varierande arbete med både distribution och lagerarbete
En arbetsplats där din insats gör skillnad och uppskattas
Ett engagerat och familjärt team med god sammanhållning
Möjlighet att utvecklas inom företaget i takt med vår tillväxt
Vi söker dig somHar erfarenhet av distribution och att hålla tidsscheman
Är punktlig, flexibel och har hög arbetsmoral
Har god fysisk förmåga och trivs med ett aktivt arbete
Har C-körkort samt giltigt YKB
Har god kunskap i svenska eller engelska
MeriterandeGod lokalkännedom inom Stockholm/Mälardalen med omnejd.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete. (Introduktion och utbildning ges på plats.)
Truckkort A/B
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Vi intervjuar kandidater löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Klicka på knappen "Ansök här" för att söka tjänsten och vara med i rekryteringsprocessen. Bifoga gärna ditt CV och ett personligt brev.
På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt.
I denna rekrytering samarbetar vi med The Next One ́s konsult Cecilia Arbestål.
Vid frågor, vänligen kontakta: kamil@thaifong.se
Mer om Thai Fong
Thai Fong har i över 20 år importerat och distribuerat asiatiska livsmedel i Sverige. Företaget har vuxit stadigt och har idag cirka 30 anställda. Verksamheten bedrivs och utgår från Arlandastad, där huvudkontor, lager samt en egen butik är belägna. Härifrån säkerställs snabba leveranser till kunder över hela landet.
Sortimentet omfattar ett brett urval av autentiska asiatiska livsmedel. Allt från basvaror som ris, nudlar och soja till färska grönsaker, fisk, skaldjur, snacks samt godis. Kunderna består av restauranger, grossister, foodservice, etniska butiker och dagligvaruhandeln.
Thai Fong samarbetar med ledande leverantörer för att garantera hög kvalitet och livsmedelssäkerhet. Företaget präglas av en familjär och engagerad kultur där passionen för mat samt nära samarbeten är centrala värden. Med djup produktkunskap och lång erfarenhet levererar Thai Fong förstklassiga produkter samt personlig service. Läs gärna mer om Thai Fong: www.thaifong.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Next One AB
(org.nr 559154-1338)
Industrigatan 1 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Thai Fong Jobbnummer
9963760