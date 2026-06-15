Handledare till ny insats hos Arbetsmarknadsenheten
Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , Arbetsmarknadsenheten / Personaltjänstemannajobb / Ljusdal Visa alla personaltjänstemannajobb i Ljusdal
2026-06-15
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , Arbetsmarknadsenheten i Ljusdal Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Ljusdals kommun erbjuder personer som har en längre väg till arbete på den reguljära arbetsmarknaden en möjlighet till kompetenshöjning genom praktik och/eller tidsbegränsade anställningar. Det långsiktiga målet är att individen ska etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden eller börja studier samt uppnå egen försörjning.
Vi är en engagerad och sammansvetsad grupp på cirka 25 fast anställda som i olika funktioner arbetar mot samma mål: att möta och utveckla individen samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Den nya insatsen är utvecklad i nära samarbete med socialtjänsten, och syftar till att erbjuda sammanhang och aktiviteter för individer som behöver det. Insatsen är flexibel och anpassas efter varje individs behov.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare med erfarenhet av att fatta snabba och välgrundade beslut även i pressade och komplexa situationer. Din empatiska förmåga och tålamod är stor, samtidigt som du sätter tydliga professionella gränser och håller en hög integritet. Du är en naturlig förebild som visar personlig mognad och har en flexibel, innovativ inställning till arbetssätt för att skapa individuellt anpassade insatser som främjar deltagarnas utveckling.
Du har också en stark samarbetsförmåga med erfarenhet av tvärprofessionellt arbete, särskilt i samverkan med socialtjänst, hälso- och sjukvård samt arbetslivsaktörer.
Som handledare kommer du att arbeta nära en eller flera deltagare för att skapa förutsättningar för social samvaro och meningsfulla aktiviteter. Du är en trygg och sammanhållande kraft i gruppen och ansvarar för coachande samtal, vägledning i enklare arbetsuppgifter samt praktiskt stöd, exempelvis att hämta deltagare i deras hem för att säkerställa deras deltagande. Du ingår i ett arbetslag bestående av arbetsledare och andra handledare, men behöver kunna arbeta självständigt och fatta beslut baserade på aktuella situationer.Kvalifikationer
För att du ska vara väl rustad för denna roll krävs att du har minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbete med personer som har beroendeproblematik, psykiatriska funktionsnedsättningar eller andra socialt utsatta grupper, gärna i kombination med erfarenhet av psykosociala stödinsatser. Vi förutsätter att du har gedigen kompetens i motiverande samtal (MI), gärna utöver grundläggande CM-utbildning. Djup kunskap om och praktisk erfarenhet av Harm Reduction-principerna samt erfarenhet av att arbeta med konceptet Bostad Först, där stabilitet och trygghet skapas som grund för förändring, är viktiga delar i ditt arbete.
Det är också en fördel att du har erfarenhet av handledning, coachning eller undervisning med ett socialpedagogiskt eller psykosocialt fokus. Vi ställer krav på hög digital kompetens för dokumentation, rapportering och uppföljning av insatser.
Din förmåga att bedöma och analysera komplexa sociala situationer, inklusive erfarenhet av riskbedömningar och säkerhetsaspekter, ska vara väl utvecklad. Du ska kunna kommunicera tydligt och anpassat till varje individs behov, både muntligt och skriftligt på svenska. Körkort B för manuell växellåda är ett absolut krav, samt körvana släpvagn.
Utbildningskrav
Lägsta formella utbildningsnivå är eftergymnasiala studier inom områden som socialt arbete, missbruksvård, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren finner likvärdigt. Specifika utbildningar såsom CM-utbildning, MI-certifiering eller annan specialiserad kompetens inom socialt arbete och beroendevård ses som stora fördelar.Övrig information
Tjänsten kräver registerutdrag från misstanke- och belastningsregistret. Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstiden har gått ut och provanställning kan komma att tillämpas. Arbetet kan innehålla moment av fysiskt arbete, vilket ställer krav på god grundfysik.
Vi kommer lägga mycket stor vikt på personlig lämplighet och intervjuer kan komma påbörjas innan ansökningstiden löpt ut. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vill du vara en viktig del i att hjälpa människor närma sig egen försörjning och ett meningsfullt liv? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss på Arbetsmarknadsenheten!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
)
827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , Arbetsmarknadsenheten Kontakt
Fackliga organisationer nås via växeln 0651-18000 Jobbnummer
9963747