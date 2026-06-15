Chefsjurist/avdelningschef
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2026-06-15
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Revisorsinspektionen söker chefsjurist/avdelningschef
Revisorinspektionen är den myndighet som ansvarar för tillsyn och kvalitetssäkring av revisorer och revisionsföretag i Sverige. Genom att utfärda tillstånd, genomföra kvalitetskontroller och utreda disciplinära ärenden verkar myndigheten för att upprätthålla höga krav på oberoende, kompetens och yrkesetik inom revisionsbranschen. Revisorinspektionens arbete bidrar till att stärka förtroendet för finansiell information i samhället och därmed till en väl fungerande ekonomi.
Vill du leda och utveckla tillsynen över revisionen i Sverige – i ett skede av betydande förändring? Revisorsinspektionen söker nu en chefsjurist tillika avdelningschef som vill bidra i en samhällsviktig verksamhet.
Om rollen
Du ansvarar för arbetet inom juristavdelningen och har även personalansvaret för avdelningens sju medarbetare. Eftersom tillsynen utförs av jurister och revisorer tillsammans leder, prioriterar och utvecklar du tillsammans med chefsrevisorn myndighetens arbete inom tillsynsområdet. Du har det yttersta ansvaret för myndighetens rättsliga styrning och kvalitet, med fokus på effektivitet och rättssäkerhet.
Du ingår i myndighetens ledningsgrupp, rapporterar till myndighetschefen och företräder myndigheten såväl internt som externt.
Vid årsskiftet 2026/2027 tar Revisorsinspektionen över Bokföringsnämndens uppgifter. Det innebär att du får en central roll i ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete, där du som medlem i ledningsgruppen deltar i att vidareutveckla organisation, arbetssätt och processer – både inom den egna avdelningen och i nära samverkan med övriga delar av myndigheten.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en strategiskt viktig och inflytelserik roll i en myndighet med ett centralt samhällsuppdrag. Som chefsjurist och avdelningschef har du ett brett mandat att leda, påverka och utveckla tillsynsverksamheten i Sverige.
Du är en del av myndighetens ledningsgrupp och arbetar nära myndighetschefen och andra nyckelfunktioner, med stort inflytande över prioriteringar, arbetssätt och utvecklingsinitiativ. Rollen ger goda möjligheter att kombinera strategiskt arbete med operativt ansvar i komplexa och kvalificerade frågeställningar.
Den kommande utvidgningen av myndighetens uppdrag innebär att du får en central roll i att forma den framtida verksamheten. Du får därmed möjlighet att påverka hur myndigheten organiseras, styrs och utvecklas på ett långsiktigt, effektivt och hållbart sätt.
Vi erbjuder en professionell och kunskapsintensiv arbetsmiljö med hög kompetens hos medarbetarna, ett öppet och tillitsfullt klimat samt goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och fortsatt utveckling – både som ledare och jurist.
Om dig
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar förutsättningar för engagemang, kvalitet och resultat. Du har god förmåga att leda i förändring och utvecklar löpande både verksamhet och medarbetare. Du arbetar strategiskt och analytiskt med förmåga att hantera komplexa frågeställningar och se helheten i verksamheten. Du fattar välgrundade beslut och agerar med integritet, omdöme och självständighet, även i utmanande situationer. Du kommunicerar tydligt och skapar delaktighet, förtroende och ett gott samarbetsklimat. Du kan delegera och känner tillit till kvalificerade medarbetares förmågor och prestationer. Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Du ska ha:
Juridisk kandidatexamen
Mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
Erfarenhet från arbete i statlig verksamhet
Erfarenhet av att leda kvalificerade medarbetare
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande med:
Erfarenhet som kammarrätts- eller hovrättsassessor, eller motsvarande
Erfarenhet av lagstiftningsarbete inom Regeringskansliet
Erfarenhet av EU:s lagstiftningsprocess
Kunskap inom associationsrätt, särskilt bolagsrätt, redovisningrätt och revisionsrätt
Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete Övrig information
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Anställningen är en tillsvidareanställning. Du anställs som jurist med ett tidsbegränsat chefsförordnande som kan förlängas. Resor i tjänsten förekommer. Arbetsorten är Stockholm och det finns möjlighet till överenskommelse om distansarbete några dagar per vecka. Läs mer om vår verksamhet: www.revisorsinspektionen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 10 augusti 2026. Vi samarbetar med Human Capital i denna rekrytering. Ansökningar är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. För frågor, kontakta: Hanna Looström, hanna.loostrom@humancapital.se
, 070 937 40 16 alt Josefin Pihlqvist, josefin.pihlqvist@humancapital.se
, 070-280 87 47 Intervjuer påbörjas i augusti efter sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Revisorsinspektionen
(org.nr 202100-4805), http://www.revisorsinspektionen.se
Karlavägen 104 (visa karta
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115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Revisorsinspektionen Kontakt
Hanna Looström hanna.loostrom@humancapital.se 070 937 40 16 Jobbnummer
9963759