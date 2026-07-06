Socialsekreterare socialpsykiatri
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2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning av verksamheten
Som socialsekreterare är du en del av Biståndsenhetens myndighetsutövning som ska vara till nytta för Gällivare och vara enkla att samarbeta med.
Sektion myndighet vuxen består av tre områden, varav myndighet socialpsykiatri är en del. Målgruppen socialpsykiatri är från 18 år och riktar sig mot personer som har en psykisk funktionsnedsättning som orsakar betydande svårigheter i vardagen och har ett långvarigt behov av stöd.
Vi är i en fas där vi ska utvecklas, utveckla och tänka nytt. Det innebär att vi ska förvalta socialtjänstlagens (SoL) intentioner som bland annat bygger på att vara förebyggande, lätt tillgängliga och verksamheten ska arbeta för att ha ett kunskapsbaserat arbetssätt. Vi ska respektera människors självbestämmande och integritet. Genom att skapa likvärdiga och jämlika förutsättningar bidrar myndigheten till en social och ekonomisk hållbarhet.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare tar du emot ansökningar, inhämtar underlag för utredningar, fattar beslut och följer upp alla pågående beslut. Det krävs att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift för att utreda, dokumentera och journalföra. Vi använder verksamhetssystemet Pulsen Combine för all dokumentation. Du behöver också kunna planera ditt vardagliga arbete självständigt och hitta en struktur i vardagen, tillsammans i teamet. Det ingår även i arbetsuppgifterna att samverka tvärsektoriellt, tillsammans med chef, kollegor, andra förvaltningar, kommuner och andra huvudmän.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
B-körkortDina personliga egenskaper
Du som söker tjänsten hos oss behöver vara en person som är engagerad och vill ta ansvar för arbetsuppgifterna. Du har ett gott omdöme för att göra avvägningar och kan arbeta tillsammans i ett team. Vi stöttar för att kunna arbeta på ett självständigt sätt. Beslut som tas kan vara både positiva och negativa, så du behöver kunna förmedla information på ett tydligt och informativt sätt till de som ansöker om insatser hos oss.
Meriterande kvalifikationer
Kunskaper om socialtjänstlagen (SoL)
Kunskaper om målgruppen med inriktning socialpsykiatri
Erfarenhet av att arbeta som handläggare och med myndighetsutövning
Kunskap och erfarenhet att arbeta med IBIC
Kunskap och erfarenhet att arbeta i verksamhetssystemet Plusen CombineÖvrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Gratis bad upp till 12 tillfällen/månaden
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Vi satsar på nära ledarskap, samordnare för handledning samt extern handledning tillsammans med övriga handläggare. Du kommer att erbjudas deltagande i Yrkesresan som är en nationell kompetensförsörjning för socialtjänsten, där man börjat med barn och unga, samt familjehemsarbetet.Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Biståndsenheten har arbetstidsförkortning och veckoarbetstiden är 35,92 timmar/veckan. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna ett löneanspråk i ansökan.
Tillträde/Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV och ett personligt brev. På begäran lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Upplysningar
Verksamhetschef Maria Apelqvist 0970–818 312
Fackliga företrädare
Akademikerförbundet SSR
Vision gallivareavdelningen@fv.vision.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9993245