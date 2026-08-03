Socialsekreterare LSS barn och unga
Linköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Linköping Visa alla socialsekreterarjobb i Linköping
2026-08-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som Socialsekreterare LSS inom avdelning Barns och unga är din huvudsakliga arbetsuppgift utredningsarbete och uppföljning av insatser med beslut enligt sociallagstiftningen (SoL, LSS och LVU) för barn och unga (0-20 år). Inom teamet tar vi ett gemensamt ansvar för de ärenden som behöver fördelas. Detta arbetssätt ger oss goda möjligheter att hålla en hög kvalitet på vårt arbete, att utveckla våra metoder och att samverka med brukaren i fokus.
Arbetet innebär även information och rådgivning samt motivationsarbete (MI). Samverkan internt inom förvaltningen och externt med andra berörda aktörer såsom skola, utförare, hälso- och sjukvård är även förekommande arbetsuppgifter. Som socialsekreterare arbetar du utifrån de mål som social- och omsorgsnämnden beslutat om. Nämndens verksamhet ska genomsyras av professionellt bemötande och god tillgänglighet. Myndighetsutövningen ska ske rättssäkert och effektivt.
Du kommer att möta barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att göra skillnad. Som stöd i ditt arbete finns mentorer, förste socialsekreterare, arbetsgruppens ärendehandledning, handledning, administrativt stöd och stöd av enhetschef.
Din arbetsplats
Avdelningen Barn och unga består i sin tur av fyra Utrednings- och uppföljningsenheter, enhet Rekrytering och matchning samt förstärkt öppenvård och ungdomsboenden. Syftet med denna organisation är bland annat att vi ska få en ökad helhetssyn och utveckla vår samverkan utifrån ett brukarperspektiv. De fyra utrednings- och uppföljningsgrupperna är indelade i mindre team med daglig arbetsledning i form av förste socialsekreterare.
Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping tillämpar BBIC (Barns Behov i Centrum) och IBIC (individens behov i centrum) i utredningsarbetet. Vi utgår från ett systemteoretiskt synsätt och ett helhetsperspektiv för familjen. Vårt mål är att möta varje individs behov på deras nivå, där förtroende, delaktighet och samverkan är viktigt.
Vi som arbetar på Enhet 1 för barn och unga består idag av 27 socialsekreterare och tre förste socialsekreterare. LSS-teamet består till hösten av 5 socialsekreterare och 1 förste socialsekreterare. Arbetsplatsen ligger i nyrenoverade lokaler i centrala Linköping på Drottninggatan 45. Det är en aktivitetsbaserad arbetsplats, arbetstiden är förlagd vardagar kl 07:50-17:00 med flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar.
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen alternativt beteendevetenskaplig kandidatexamen med kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt och psykologi. Du har även erfarenhet av utredningsarbete på myndighet samt god kännedom om sociallagstiftningen och LSS. Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning gällande utredning- och uppföljningsarbete enligt LSS och/eller socialpsykiatri samt inom barn och unga. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med individer med funktionshinder eller med frågor som rör funktionshinder ser vi det som meriterande.
Då arbetet innefattar interna och externa kontakter med tillhörande dokumentation är det ett krav att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten. Har du kunskap om olika samtalsmetoder ser vi det som meriterande.
Du som söker är trygg, stabil och har självinsikt. Du som person är flexibel och har vid ändrade omständigheter lätt att anpassa dig och ser möjligheter i förändringar. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera i ditt arbete för att sätta upp och förhålla dig till tidsramar. Vidare arbetar du bra med andra, du kommunicerar, lyssnar och har en förmåga att relatera till dem på ett lyhört sätt. Du kommunicerar tydligt och anpassar informationen till den du möter. Vidare har du förmågan att hålla dig lugn och stabil i stressade situationer.
För den här tjänsten kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret inför anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17554
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 03 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare SSR
Per Magnusson per.o.magnusson@linkoping.se +4613205332 Jobbnummer
10018338