Socialsekreterare Jobbcentrum
2026-03-05
Vill du göra skillnad på riktigt?
På Jobbcentrum möter vi invånare med respekt, nyfikenhet och tilltro till deras egen förmåga.
Vi söker dig som vill arbeta professionellt och strukturerat - men också med hjärta och engagemang.Om arbetsplatsen
Jobbcentrum är en enhet inom verksamhetsområdet Arbetsliv och försörjning i social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun. Här arbetar vi med arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd, bosättning och mottagande av nyanlända samt det kommunala aktivitetsansvaret.
Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för inkludering, egen försörjning och delaktighet i samhället. Vi arbetar i team där socialsekreterare och coacher jobbar tillsammans för att ge ett samordnat och tvärprofessionellt stöd.
Hos oss är gott bemötande, engagemang, arbetsglädje och tilltro till människors förmåga centrala värden. Vi anpassar vårt arbete efter individens behov och värnar samtidigt om en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare.
Enheten har två huvuduppdrag:
Att stötta, motivera och coacha personer mot självständighet, arbete eller studier och egen försörjning.
Att utreda och fatta beslut om ekonomiskt bistånd för att säkerställa en skälig levnadsnivå under tiden.
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd. Du utreder, bedömer och fattar beslut enligt gällande lagstiftning och säkerställer en rättssäker och professionell handläggning.
Arbetet innebär både kvalificerat utredningsarbete och nära möten med människor i olika livssituationer. Du behöver kunna tillämpa lagstiftningen korrekt, göra självständiga bedömningar och uttrycka dig tydligt och korrekt på svenska i både tal och skrift.
Du dokumenterar i verksamhetssystemet Treserva och samverkar både internt inom kommunen samt med externa aktörer.
Rekrytering sker löpande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Profil
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig kandidatexamen. Det är önskvärt att du har erfarenhet av myndighetsutövning, helst inom ekonomiskt bistånd, samt god kunskap om relevant lagstiftning.
Du har god digital kompetens, är van att arbeta i olika system och har goda kunskaper i Office-paketet. Erfarenhet av Treserva är meriterande.
Som person är du strukturerad och har förmåga att fatta välgrundade beslut även under tidspress och med ibland begränsad information. Du är lyhörd, respektfull och har ett genuint engagemang för socialt arbete. Du tycker också om att arbeta flexibelt i en föränderlig organisation.
Vi tror att du:
Har en stark tilltro till individens egen förmåga att skapa förändring
Är nyfiken och öppen för nya arbetssätt
Har god samarbetsförmåga och ser värdet av samverkan
Arbetar noggrant och med gott omdöme
Har hög servicekänsla och ett tydligt individfokus
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att utveckla verksamheten och nå Jobbcentrums uppdrag.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
