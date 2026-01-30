Socialsekreterare för placerade barn
2026-01-30
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du göra skillnad för barn som är i behov av vård utanför det egna hemmet? Nu söker vi två erfarna socialsekreterare som tillsammans med engagerade kollegor utvecklar arbetet med att göra skillnad för barn och unga i Vallentuna.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Barn-och familjeenheten består av engagerade medarbetare där merparten av oss har mångårig erfarenhet av arbete med målgruppen. Vi har ett nära chefsstöd, delar på ansvaret och hjälps åt. Visionen för barn-och familjeenheten är att vi ska bli bäst på samverkan och att kunskapen om socialtjänstens arbete ska öka bland kommuninvånare och samarbetspartners.
Enheten består av en mottagning samt en barngrupp och en ungdomsgrupp som utreder och följer upp insatser. Vi söker nu två socialsekreterare för de barn och ungdomar som är placerade i familjehem. En tjänst är belägen i barngruppen som arbetar med barn i åldrarna 0 till 12 år och en tjänst i ungdomsgruppen som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 13 till 20 år. Till enheten hör fyra specialistsocionomer vars arbetsuppgifter bland annat är att stötta upp i komplexa ärenden samt arbeta med metodutveckling. Specialistsocionomerna erbjuder också BBIC-vardagsstöd varje vecka som en del i kompetensutvecklingen. Som socialsekreterare har du även ett nära samarbete med förvaltningens interna öppenvård som är väl utvecklad och arbetar flexibelt utifrån uppdrag från socialsekreterare.
Som en del i att värna om balans mellan arbete och fritid har vi valt att erbjuda möjligheten till visst distansarbete. På måndagar har vi kvällsöppet till kl. 18.30 vilket gör att vi slutar kl. 15.00 på fredagar. Dagen före röd dag är halvdag och vi har en låg grundbemanning under klämdagar. Vi erbjuder flextid, extern handledning, möjlighet till semesterväxling, friskvårdsbidrag alt. friskvårdstimme samt kostnadsfri personalparkering. Socialförvaltningen är ansluten till Yrkesresan och erbjuder därigenom regelbunden kompetensutveckling.
Arbetsplatsen är centralt belägen i Vallentuna, ett stenkast från Roslagsbanan och flertalet busslinjer. Med Roslagsbanan når du Östra station inom cirka 30 minuter. Kommunkontoret är nytt och modernt med möjlighet till nära samverkan med andra enheter och förvaltningar.
Nu söker vi dig som tillsammans med engagerade kollegor vill jobba för att placerade barn och ungdomar ska få den bästa möjliga vården. Genom vårt uppdrag ska vi verka för att vården är kvalitativ och rättssäker och att de barn/ungdomar som är placerade har samma möjligheter som alla barn.
Socialsekreterare för placerade barn och ungdomar samarbetar med enhetens familjehemssekreterare. Tillsammans med två specialistsocionomer bildar ni ett team som träffas med ansvariga gruppchefer varje vecka. Även kontaktsekreterare medverkar vid dessa tillfällen. Syftet är att säkerställa en god familjehemsvård samt lyfta utvecklingsområden. Exempelvis har vi påbörjat ett arbete med skolSAMS tillsammans med Barn-och utbildningsförvaltningen. Du arbetar aktivt med uppföljningar genom barnsamtal och vid hembesök samt ansvarar för överväganden, omprövningar samt utredningar. Du är även ett stöd i placeringsnära ärenden. I rollen ingår regelbunden kontakt med barnets egna nätverk samt med skola och andra professionella kontakter. Kvalifikationer
• Socionomexamen krävs för att arbeta med målgruppen.
• Mångårig erfarenhet av myndighetsutövning gällande placerade barn.
• B-körkort
• Mycket väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten, i synnerhet SoL och LVU.
• Mycket god dokumentationsförmåga, gärna med erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva.
• Mycket goda kunskaper inom BBIC och gärna också inom Signs of Safety och säkerhetsplanering.
• Meriterande att ha kunskap i att utreda familjehem, enligt Kälvestensmetoden eller "en varaktig relation".Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidare på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer kommer att ske löpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-03-01.
För mer information kontakta:
Charlotta Menander, gruppchef barngruppen, 08-587 851 35, charlotta.menander@vallentuna.se
Emma Göthe, gruppchef ungdomsgruppen, 08-587 851 42, emma.gothe@vallentuna.se
Johanna Friberg, enhetschef, 08-587 855 32, johanna.friberg@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
