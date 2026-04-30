Socialsekreterare
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Hos Individ- och familjeomsorg handläggs myndighetsärenden inom olika delar av socialtjänsten. Här finns också öppenvård för vuxna, barn och familj. Vi är en arbetsplats med ca 180 anställda, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Vi eftersträvar en arbetsplats med rättssäker handläggning för våra klienter/brukare och en god arbetsmiljö för våra anställda.
Vår vision är att alla ska känna sig nöjda i kontakten med oss.
För att skapa arbetsglädje, god kvalitet i arbetet och en bra arbetsmiljö erbjuder vi tydligt ledarskap, en tydlig och känd lönepolitik, trevliga och ändamålsenliga lokaler, en säker arbetsplats, samt flextid.
Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare med inriktning resurs- och placering arbetar vi huvudsakligen med att rekrytera uppdragstagare i form av kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem, särskild förordnad vårdnadshavare. Vi verkställer externa placeringar på behandlingshem mm. Vi utreder, analyserar och bedömer uppdragstagares lämplighet och gör matchningar.
I arbetet ingår att utbilda, stötta och handleda uppdragstagare. Vi upprättar avtal och tillgodoser ersättningar.
Uppdragstagarna har uppdrag enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Arbetet utgår från gällande lagstiftning samt fastställda riktlinjer och rutiner. I arbetsuppgifterna ingår även kvalitetsutveckling och övriga förekommande arbetsuppgifter inom enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* minst ett års erfarenhet av socialt arbete.
Som person är du:
* bra på att organisera och planera ditt arbete väl. Arbeta enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat, sätter upp tidsramar och håller deadlines.
* trygg i dig själv, står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
* bra på att samarbeta med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Kontorsarbetstid
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg Kontakt
Sektionschef
Lilane Lundwall 0141-225901
