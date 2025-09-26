Socialsekreterare
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Mjölby Visa alla socialsekreterarjobb i Mjölby
2025-09-26
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Enhet barn & unga är en av sex enheter inom individ- och familjeomsorgen, omsorgs- och socialförvaltningen.
Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning, där insatser ska tillsättas med utgångspunkt i lägsta omhändertagandenivå och med klientens delaktighet i fokus. Insatserna som utförs inom verksamheten ska bedrivas med god kvalitet och även de med klientens delaktighet i fokus.
Enhetens ansvar är att ta emot, utreda och bedöma behov av insatser för barn och unga med stöd av Socialtjänstlagen, Lagen och vård av unga, Lag om placering av barn i skyddat boende samt handläggning av familjerättsärenden i enlighet med Föräldrabalken. Vidare är det enhetens ansvar att se till att beviljade insatser är av god kvalitet genom regelbundna uppföljningar. För insatser som rör barn ska barns bästa beaktas.
Vi är just nu inne i en spännande förändring där vi kommer arbeta spetsat med utredning/öppenvård samt placeringar. Är du intresserad av en roll där du får göra verklig skillnad, varje dag? Nu söker vi dig som vill ta dig an en tjänst som socialsekreterare hos oss.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare handlägger och dokumenterar du ärenden gällande barn och unga 0-20 år. Dina arbetsuppgifter består av exempelvis av att skyddsbedöma, förhandsbedöma, utreda barns behov, starta upp samt följa upp insatser och placeringar enligt SoL och LVU. Du har ansvar att genomföra fattade beslut som berör dina eller kollegornas ärenden.
Du kan ansvara för akuta ärenden vilket kan innebära att arbete efter ordinarie arbetstid ingår. I arbetsuppgifterna igår att samverka med interna och externa samverkansparter, exempelvis inom enheten, individ och familjeomsorgen, socialjouren, barn och ungdomspsykiatrin samt Utbildningsförvaltningen. I din roll ingår även att skriva handlingar till domstolar samt delta i domstolsförhandlingar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan, enligt Socialstyrelsens krav, lämplig examen samt har ett stort engagemang för vår målgrupp.
För en tjänst som socialsekreterare behöver du ha tidigare arbetsrelaterad erfarenhet av myndighetsutövning mot barn och unga.
Det är meriterande om du har kunskap om Signs of safety samt inom området våld mot barn, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. B-körkort för manuell växel är ett krav.
Som person ser vi att du är lugn och stabil samt har förmågan att agera kontrollerat och fokusera på rätt saker i stressade situationer.
Du har en vana av att agera snabbt och tänka kreativt gällande lösningar samt en stark servicekänsla i form av att hänvisa våra familjer till civilsamhället och icke biståndsbedömt stöd. Vidare tycker du om att samverka och är bra på att se möjligheter och styrkor hos andra.
Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat samt har förmågan att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar. Du är inte rädd för att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Madelene Leth madelene.leth@mjolby.se 010-234 59 02 Jobbnummer
9528731