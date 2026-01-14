Social Media & Content Creator
2026-01-14
Vi söker en Social Media & Content Creator med erfarenhet av Instagram Reels och andra sociala medier.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Skapa, redigera och publicera innehåll i sociala medier
Planera och schemalägga videoinnehåll
Följa trender och algoritmer för att öka räckvidd, följare och försäljning
Anpassa innehåll för olika plattformarKvalifikationer
Kreativ med öga för detaljer
Uppdaterad på sociala medier och trender
Goda kunskaper i Photoshop och videoredigering
Strukturerad, självgående och snabblärd
God svenska i tal och skriftAnställningsvillkor
Placering: Stockholm (distans enligt överenskommelse)
Omfattning; Deltid Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Bifoga gärna länkar till sociala profiler och exempel på tidigare arbete
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: info@shinetime.se Arbetsgivare Cuts Norden AB
(org.nr 559495-8026)
Katarinavägen 20 (visa karta
)
116 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9684878