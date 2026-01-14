Social Media & Content Creator

2026-01-14


Vi söker en Social Media & Content Creator med erfarenhet av Instagram Reels och andra sociala medier.

Dina arbetsuppgifter
Skapa, redigera och publicera innehåll i sociala medier
Planera och schemalägga videoinnehåll
Följa trender och algoritmer för att öka räckvidd, följare och försäljning
Anpassa innehåll för olika plattformar

Kvalifikationer
Kreativ med öga för detaljer
Uppdaterad på sociala medier och trender
Goda kunskaper i Photoshop och videoredigering
Strukturerad, självgående och snabblärd
God svenska i tal och skrift

Anställningsvillkor
Placering: Stockholm (distans enligt överenskommelse)
Omfattning; Deltid

Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Bifoga gärna länkar till sociala profiler och exempel på tidigare arbete

Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: info@shinetime.se

Arbetsgivare
Cuts Norden AB (org.nr 559495-8026)
Katarinavägen 20 (visa karta)
116 46  STOCKHOLM

Jobbnummer
9684878

