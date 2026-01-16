Snöskottare
Nordic BR Norr AB / Renhållningsjobb / Kramfors Visa alla renhållningsjobb i Kramfors
2026-01-16
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic BR Norr AB i Kramfors
, Härnösand
, Timrå
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Avsluttende tekst
Vi söker nu ett gäng positiva och flexibla personer som vill vara med och skotta runt om i Umeå i vinter. Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
I arbetsuppgifterna ingår manuell snöskottning, halkbekämpning, takskottning och borttagning av istappar. Det är viktigt att du känner dig bekväm med att arbeta på höjd samt i olika typer av väder. Har du certifikat för "Skotta säkert" eller fallskyddsutbildning är det meriterande, men inget krav - vi ser till att du får rätt information och utbildning på plats.
Har du tidigare erfarenhet av snöskottning är det ett plus, men det viktigaste är att du är införstådd med vad arbetet innebär. Du behöver trivas med fysiskt arbete, i alla väderförhållanden.
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, noggrann och vill lämna ifrån dig ett väl utfört jobb. Du har ett starkt säkerhetstänk och använder utrustning och redskap på rätt sätt för att undvika skador och olyckor.
Meriterande:
B-körkort och bil men ej krav. Det viktiga är att du kan ta dig till olika arbetsplatser på ett smidigt sätt.
Skotta säkert certifikat eller fallskydds utbildning
Arbetstider:
Dagtid måndag-fredag kl. 07.00-16.00 med viss flexibilitet.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta Linda Jonsson på Nordic Bemanning & Rekrytering. Tel 070-250 40 09 alt. linda.jonsson@nordicbemanning.se
Om Oss:
Nordic Bemanning & Rekrytering har över 15 års erfarenhet av personallösningar inom diverse branscher och är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation. Med kontor i Gävle, Uppsala och Sundsvall, förmedlar vi personal med noggrannhet och träffsäkerhet på flera orter i Sverige. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk och en trygg arbetsplats.
Detta är ett bemanningsuppdrag. Det innebär att du kommer att bli anställd direkt hos oss på Nordic Bemanning & Rekrytering och omfattas av all den trygghet vi som medlemmar i vår branschorganisation har.
Välkommen till oss! Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad anställning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "k273_t3000091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic BR Norr AB
(org.nr 559237-1370) Arbetsplats
Nordic Br Norr AB Jobbnummer
9689875