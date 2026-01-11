Snöskottare

Nator Personal
Vi är ett glatt gäng på runt 30 medarbetare som jobbar inom flera olika yrkesområden - och vi gillar det vi gör. På Nator Personal tror vi på enkla samarbeten, schyssta relationer och att ha kul på jobbet. Det är faktiskt hela hemligheten bakom vår framgång. Nu söker vi dig som vill jobba med snöskottning under denna vinter.
Vem är du?
Du är en person som gärna skrattar med kollegorna, men som också vet när det är dags att kavla upp ärmarna. Du trivs i ett högt tempo, är lösningsorienterad och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Du är social, kommunikativ och tycker om att möta människor i din vardag.
Tidigare erfarenhet? Inte avgörande! Här är det din inställning och personlighet som räknas. Däremot behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska eller engelska. Arbetstider kan variera så bra om du är flexibel i när du kan arbeta. Start snarast möjligt.

Så ansöker du
Denna rekrytering sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten kontakta alexander.ytterberg@nator.se

Sista dag att ansöka är 2026-07-10
