Snickare sökes till Göteborg
Inovatiq Bygg AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-08-05
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Vi expanderar nu och söker snickare.
Du som söker ska ha utbildning som snickare samt erfarenhet.
Arbetet innefattar olika moment som montering av kök, golvläggning , byte av dörrar/fönster samt gipsarbeten och lätta innerväggar. Allmänt förekommande arbetsuppgifter rörande nyproduktion eller renoveringar av lägenheter.
Krav:Körkort B
Tjänsten är med placering i Göteborg med omnejd
Avtal och lön enligt byggnads
Start enligt ÖK dock senast 01 oktober 2026.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: snickare@inovatiqbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inovatiq Bygg AB
(org.nr 559121-8960)
400 14 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Pavel Maksimovski snickare@inovatiqbygg.se 0739750750 Jobbnummer
10023716