Snickare sökes Malmö
B. Lundberg Entreprenad AB / Snickarjobb / Malmö Visa alla snickarjobb i Malmö
2026-03-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B. Lundberg Entreprenad AB i Malmö
Snickare sökes
Vi söker en erfaren snickare som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i varierande projekt där kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet står i fokus.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som snickare hos oss kommer du bland annat arbeta med:
Renovering och ombyggnation i bostäder
Montering av väggar, tak och golv
Installation av dörrar, fönster och köksinredning
Regelarbete och stomkomplettering
Mindre rivningsarbeten och förberedelser inför byggmoment
Samarbete med andra hantverkare i projekt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av snickeriarbete inom bygg
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har B-körkort (krav)
Kan samarbeta i team där flera språk kan förekomma
Har bred erfarenhet från byggbranschen (meriterande)
Vi erbjuder
Stabil anställning med bra villkor
Varierande projekt och arbetsuppgifter
Start omgående eller enligt överenskommelse
Ett etablerat företag med gott rykte
De flesta av våra projekt finns i Malmö med omnejd, och vi arbetar med kunder som ställer höga krav på kvalitet och professionellt utfört arbete.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07
E-post: anton@blundbergsentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B. Lundberg Entreprenad AB
(org.nr 559511-2607), https://blundbergsentreprenad.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
B Lundberg anton@blundbergsentreprenad.se Jobbnummer
9794901